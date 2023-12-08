Yunanistan Kapı Vizesi Ücreti 2023: Var mı, kalktı mı?

Türkiye ile Yunanistan arasında yapılan anlaşmaya göre kıyılarımıza yakın ve ülkemizden doğrudan deniz seferi bağlantısı bulunan Yunan adalarına kolaylaştırılmış vize prosedürü uygulanmaktadır.
2012 yılından beri geçerli olan bu anlaşmayla bordo pasaport sahibi vatandaşlar, söz konusu limanlarda kapı vizesi alarak Yunan adalarına giriş yapabilmektedir.¹
Kapı vizesi, en fazla 15 gün verilmektedir.¹
Kapı vizesi ile seyahat edebilecek Doğu Ege adaları:
- Rodos
- Kos (İstanköy)
- Midilli (Lesbos)
- Meis (Kastellorizo)
- Sakız (Chios)
- Sisam (Samos)
Kapı vizesi sahiplerinin belirtilen adalar haricinde Yunanistan'a ya da Schengen ülkelerine giriş yapma hakkı bulunmamaktadır.
Kolaylaştırılmış vize uygulaması, sadece yaz ayları boyunca geçerlidir. Bu süre, genellikle 25 Mayıs-30 Eylül tarihlerini kapsamaktadır.¹
Kapı vizesi almak için yetkilendirilmiş turizm acentelerine başvurabilirsiniz.
Genel olarak istenen belgeler aşağıdaki gibidir:
- Pasaport (vize bitiminden sonra 6 ay geçerliliği olan)
- 2 adet biyometrik resim
- Son 3 aylık banka hesap dökümleri
- Feribot bileti ve otel rezervasyonu
- Seyahat sağlık sigortası (isteğe bağlı)
- Kimlik fotokopisi
- Eksiksiz doldurulmuş başvuru formu
Kapı vizesi işlem süresi Schengen vizesi kadar uzun olmamakla birlikte belgelerin seyahatten 4 iş günü öncesine kadar ilgili ofise teslim edilmesi beklenmektedir.
Yunanistan kapı vizesi ücreti
Kapı vizesi için ödenmesi gereken vize başvuru ücreti seyahat acentelerine bağlı olarak farklılık gösterebilmektedir.
Yunanistan vize fiyatları
Schengen vize ücreti, yetişkinler için 80 eurodur. 0-12 yaş arasındaki çocuklar ücretsizdir. Vize merkezlerine yapacağınız müracaatlarda hizmet ücreti de istenmektedir.
Ulusal vize ücreti konsolosluk tarafından belirlenir.
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