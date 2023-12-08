Haber Tarihi: 08 Aralık 2023 10:47 - Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2023 10:47

Yunanistan Kapı Vizesi Ücreti 2023: Var mı, kalktı mı?

Yunanistan kapı vizesi 2023 ücreti belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 yıl sonra komşu Yunanistan'a ziyarette bulundu. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Erdoğan'la ikili görüşme sonrası düzenledikleri ortak basın toplantısında, Türk vatandaşlarına 10 Yunan adası için yedi günlük turist vizesi uygulamasını geri getireceklerini açıkladı. Peki, Yunanistan kapı vizesi var mı, kalktı mı?

Yunanistan Kapı Vizesi Ücreti 2023: Var mı, kalktı mı?
Abone Ol
Türkiye ile Yunanistan arasında yapılan anlaşmaya göre kıyılarımıza yakın ve ülkemizden doğrudan deniz seferi bağlantısı bulunan Yunan adalarına kolaylaştırılmış vize prosedürü uygulanmaktadır.
2012 yılından beri geçerli olan bu anlaşmayla bordo pasaport sahibi vatandaşlar, söz konusu limanlarda kapı vizesi alarak Yunan adalarına giriş yapabilmektedir.¹

Kapı vizesi, en fazla 15 gün verilmektedir.¹

Kapı vizesi ile seyahat edebilecek Doğu Ege adaları:

  • Rodos
  • Kos (İstanköy)
  • Midilli (Lesbos)
  • Meis (Kastellorizo)
  • Sakız (Chios)
  • Sisam (Samos)
Kapı vizesi sahiplerinin belirtilen adalar haricinde Yunanistan'a ya da Schengen ülkelerine giriş yapma hakkı bulunmamaktadır.

Kolaylaştırılmış vize uygulaması, sadece yaz ayları boyunca geçerlidir. Bu süre, genellikle 25 Mayıs-30 Eylül tarihlerini kapsamaktadır.¹

Kapı vizesi almak için yetkilendirilmiş turizm acentelerine başvurabilirsiniz.

Genel olarak istenen belgeler aşağıdaki gibidir:


  • Pasaport (vize bitiminden sonra 6 ay geçerliliği olan)
  • 2 adet biyometrik resim
  • Son 3 aylık banka hesap dökümleri
  • Feribot bileti ve otel rezervasyonu
  • Seyahat sağlık sigortası (isteğe bağlı)
  • Kimlik fotokopisi
  • Eksiksiz doldurulmuş başvuru formu
Kapı vizesi işlem süresi Schengen vizesi kadar uzun olmamakla birlikte belgelerin seyahatten 4 iş günü öncesine kadar ilgili ofise teslim edilmesi beklenmektedir.

Yunanistan kapı vizesi ücreti

Kapı vizesi için ödenmesi gereken vize başvuru ücreti seyahat acentelerine bağlı olarak farklılık gösterebilmektedir.

Yunanistan vize fiyatları

Schengen vize ücreti, yetişkinler için 80 eurodur. 0-12 yaş arasındaki çocuklar ücretsizdir. Vize merkezlerine yapacağınız müracaatlarda hizmet ücreti de istenmektedir.

Ulusal vize ücreti konsolosluk tarafından belirlenir.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Hasan Arat, genç yıldızını geri istiyor Beşiktaş Hasan Arat, genç yıldızını geri istiyor
İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı? İBB Genç Üniversiteli bursu ne zaman açıklanacak? Gündem İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı? İBB Genç Üniversiteli bursu ne zaman açıklanacak?
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde son yarım saate dikkat! Beşiktaş Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde son yarım saate dikkat!
Mauro Icardi'yi 'Edin Dzeko' hırsı bastı Galatasaray Mauro Icardi'yi "Edin Dzeko" hırsı bastı
Fenerbahçe ve Beşiktaş, Çağlar Söyüncü için karşı karşıya Fenerbahçe Fenerbahçe ve Beşiktaş, Çağlar Söyüncü için karşı karşıya
Açıköğretim sınavları online mı? (2023 ATA AUZEF AÖF) Gündem Açıköğretim sınavları online mı? (2023 ATA AUZEF AÖF)
45 bin liraya Umre ziyareti artı Süper Kupa finali Galatasaray 45 bin liraya Umre ziyareti artı Süper Kupa finali
Veli Kavlak: ''Fred'e adım attırmazdım'' Beşiktaş Veli Kavlak: ''Fred'e adım attırmazdım''
Dusan Tadic, Avrupa'ya damga vurdu! Fenerbahçe Dusan Tadic, Avrupa'ya damga vurdu!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Galatasaray - Adana Demirspor: Muhtemel 11'ler
2
Paul Pogba'ya büyük şok: 4 yıl men!
3
Manchester United'dan dev takas hamlesi
4
Kopenhag polisinden "Galatasaray" önlemi
5
Fenerbahçe'de transfer Alexander Djiku'ya bağlı!
6
Adana Demirspor'un Fenerbahçe'den iki hedefi!
7
Liverpool'da flaş sakatlık: Sezonu kapattı

SON HABERLER

yukarı ok