Yunanistan Kapı Vizesi Ücreti 2023: Var mı, kalktı mı?

Rodos

Kos (İstanköy)

Midilli (Lesbos)

Meis (Kastellorizo)

Sakız (Chios)

Sisam (Samos)

Pasaport (vize bitiminden sonra 6 ay geçerliliği olan)

2 adet biyometrik resim

Son 3 aylık banka hesap dökümleri

Feribot bileti ve otel rezervasyonu

Seyahat sağlık sigortası (isteğe bağlı)

Kimlik fotokopisi

Eksiksiz doldurulmuş başvuru formu

Yunanistan kapı vizesi ücreti

Yunanistan vize fiyatları

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Türkiye ile Yunanistan arasında yapılan anlaşmaya göre kıyılarımıza yakın ve ülkemizden doğrudan deniz seferi bağlantısı bulunan Yunan adalarına kolaylaştırılmış vize prosedürü uygulanmaktadır.2012 yılından beri geçerli olan bu anlaşmayla bordo pasaport sahibi vatandaşlar, söz konusu limanlarda kapı vizesi alarak Yunan adalarına giriş yapabilmektedir.¹Kapı vizesi, en fazla 15 gün verilmektedir.¹Kapı vizesi ile seyahat edebilecek Doğu Ege adaları:Kapı vizesi sahiplerinin belirtilen adalar haricinde Yunanistan'a ya da Schengen ülkelerine giriş yapma hakkı bulunmamaktadır.Kolaylaştırılmış vize uygulaması, sadece yaz ayları boyunca geçerlidir. Bu süre, genellikle 25 Mayıs-30 Eylül tarihlerini kapsamaktadır.¹Kapı vizesi almak için yetkilendirilmiş turizm acentelerine başvurabilirsiniz.Genel olarak istenen belgeler aşağıdaki gibidir:Kapı vizesi işlem süresi Schengen vizesi kadar uzun olmamakla birlikte belgelerin seyahatten 4 iş günü öncesine kadar ilgili ofise teslim edilmesi beklenmektedir.Kapı vizesi için ödenmesi gereken vize başvuru ücreti seyahat acentelerine bağlı olarak farklılık gösterebilmektedir.Schengen vize ücreti, yetişkinler için 80 eurodur. 0-12 yaş arasındaki çocuklar ücretsizdir. Vize merkezlerine yapacağınız müracaatlarda hizmet ücreti de istenmektedir.Ulusal vize ücreti konsolosluk tarafından belirlenir.