YORUM: Beşiktaş - Ankaragücü

Beşiktaş ile Ankaragücü arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 eşitlik ile sona erdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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YORUM: Beşiktaş - Ankaragücü
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16 Nisan 2021 19:59
Beşiktaş ile Ankaragücü arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile sona erdi. Karşılaşmanın ilk yarısında Beşiktaş'ta Georges-Kevin N'Koudou bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.

GÜNTEKİN ONAY

Maçın acı şekilde hatırlanan anı Oğuzhan'ın sakatlığıydı, 3 gün önce de Cenk sakatlandı. Geçmiş olsun diyelim. Beşiktaş, VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı; Larin atacaktı ancak NKoudou topu elinden aldı ve penaltıyı attı. Neden attı bilmiyorum? İlk yarının tamamı Beşiktaş'ın kontrolünde geçti ama pozisyon üretme açısından da sıkıntı yaşandı, Ankaragücü kaleye gitmekte zorlandı, şut atamadı. 

TUGAY KERİMOĞLU

Ankaragücü, Beşiktaş karşısında hiç hücum yapmadı; Beşiktaş oyunu tamamen domine etti. Beşiktaş pozisyon vermedi ama pozisyon da bulamadı. Beşiktaş şampiyonluğa oynarken böyle bir penaltının kullanılmaması gerekiyor

İLKER YAĞCIOĞLU

Sıkıntının sebebi N'Koudou'nun penaltıyı kaçırması oldu, Beşiktaş o penaltıyı atsaydı çok daha farklı bir maç izleyebilirdik. Beşiktaş'ın penaltısı 3 dakika incelendi. Gidersin bakarsın verir ya da vermezsin. Maçın ilk yarısında Ersin'in eline top değmedi, Beşiktaş savunma anlamında da iyi işler yapıyor.

 



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