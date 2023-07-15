Haber Tarihi: 15 Temmuz 2023 17:34 - Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2023 17:34

YKS AÇIKLANDI MI? 2023 ÖSYM YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

YKS sınav sonuçları açıklandı mı? sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Üniversitelere giriş kapsamında ÖSYM tarafından 17-18 Haziran tarihlerinde AYT-TYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleşen söz konusu sınavın ardından gözler 'YKS sonuçları açıklandı' duyurusuna çevrildi. YKS'nin TYT, AYT ve YDT sınav puanları hesaplanırken; doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacak. Yapılan değerlendirme aşamasının ardından YKS sınav sonuçları ÖSYM AİS ekranından erişime açılacak. Bir sonraki süreçte ise YKS üniversite tercih maratonu başlayacak. YKS tercih robotu üzerinden 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları öğrenilecek. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, YKS TYT, AYT, YDT sınav sonucu sorgulama ekranı ve sonuçların açıklanacağı tarihle ilgili ayrıntılı bilgiler...

YKS AÇIKLANDI MI? 2023 ÖSYM YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları, 17-18 Haziran tarihinde güzel bir üniversitede okuma hayaliyle sınava giren öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 YKS takvimiyle birlikte, YKS sonuçları için tarih belli oldu. Peki, 2023 YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2023 YKS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 
YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih duyuruldu. ÖSYM, yaptığı duyuruya göre sonuçları 20 Temmuz'da açıklayacak.

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuç tarihi 2023 ÖSYM takviminde paylaşıldı.

Takvime göre; YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde duyurulacak.

YKS SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?


Üniversite adayları, 2023 YKS sonuçlarını TC. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.

YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üniversite tercih tarihleri henüz ÖSYM tarafından duyurulmadı.

Fakat Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilan edilmesinin ardından tercih sürecinin başlaması bekleniyor.

YKS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

YKS tercih kılavuzu tercih süreci ile yayımlanacak. ÖSYM'nin konuyla ilgili açıklamaları geldiği zaman haberlerimizde güncellenecektir.

YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.

Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

TYT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1C'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacaktır. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacaktır.

A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulacaktır.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları bu yıl ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre 20 Temmuz tarihinde belli olacak.

"sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilan edilen sınav sonuçları sonrası adayların tercih maratonu başlayacak.

2022 yılında YKS tercihleri 27 Temmuz-05 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr 'den gerçekleşmişti. Bu seneki üniversite tercih tarihlerine ilişkin resmi bir açıklama henüz kurum tarafından yapılmadı.

Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

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