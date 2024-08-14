Haber Tarihi: 14 Ağustos 2024 13:45 - Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2024 13:45

Yerleştikten sonra ek tercih yapılır mı? 2024

Yerleştikten sonra ek tercih yapılır mı sorusu, tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gündemde yer almaya başladı. Yapmış olduğu tercihler neticesinde bir okula yerleşen ancak tercihinden memnun olmayan adaylar, yerleştikten sonra ek tercih yapılır mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, ÖSYM bilgisine göre yerleştikten sonra ek tercih yapılır mı? İşte, o detaylar

Yerleştikten sonra ek tercih yapılır mı? 2024
Abone Ol
Yerleştikten sonra ek tercih yapılır mı sorusu adayların kafasında soru işareti olmaya devam ediyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklamalara göre bir kez yerleştirme sürecine katılan ve bir üniversite programına yerleşen aday, ek tercih hakkına sahip olmayacak. Tercih yapabilecek adaylar şu şekilde olacak;

Tercih işlemlerini kaçıran adaylar veya herhangi bir nedenle yapmayanlar ek yerleştirmeler için tercih yapabilir.

2024 Ek yerleştirmeye başvurabilmek için 2024-YKS'de ilk yerleştirmede hiçbir lisans/önlisans programına yerleşmemiş olan adaylar yararlanabilmektedir.

Özel yetenek sınavıyla alım yapan bir bölüme yerleşen adaylar da ek tercih işlemlerinden faydalanabilmektedir.

Merkezi yerleştirmede bir örgün yüksek öğretim programına yerleştirilen öğrenciler ile kontenjansız açık öğretime yerleştirilen öğrenciler Anadolu Üniversitesi AÖF'ün kontenjan sınırlaması olmayan bölümleri için ek yerleştirme başvurusu yapabililer.

2024-YKS ek yerleştirmelerde tercih yapabilmeniz için 2024-YKS yerleştirme puanınızın hesaplanmış olması gerekmektedir.
Tamam
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Bodrum FK'de hedef milli kanat! Bodrumspor Bodrum FK'de hedef milli kanat!
Trabzonspor'dan Göztepe'ye iki yıldız önerisi Trabzonspor Trabzonspor'dan Göztepe'ye iki yıldız önerisi
Sivasspor, Lyon'dan transfer istiyor: Paul Akouokou Sivasspor Sivasspor, Lyon'dan transfer istiyor: Paul Akouokou
Göztepe'den 100'üncü yıla özel forma Göztepe Göztepe'den 100'üncü yıla özel forma
Menemen FK'dan orta saha takviyesi Spor Toto 2. Lig Menemen FK'dan orta saha takviyesi
Yerleştikten sonra ek tercih yapılır mı? 2024 Gündem Yerleştikten sonra ek tercih yapılır mı? 2024
Trabzonspor, Avrupa'da Rapid Wien'e konuk olacak Trabzonspor Trabzonspor, Avrupa'da Rapid Wien'e konuk olacak
Trabzonspor, Avusturya'ya gitti Trabzonspor Trabzonspor, Avusturya'ya gitti
Başakşehir, Avrupa kupalarında 54. maçına çıkacak RAMS Başakşehir Başakşehir, Avrupa kupalarında 54. maçına çıkacak
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Cenk Ergün'den isim isim transfer açıklaması
2
Genesio: "Yere yattık çünkü faul yaptılar"
3
Beşiktaş, Barcelona'dan istiyor
4
49. UEFA Süper Kupa sahibini buluyor
5
Uğur Meleke: ''Oğuz Aydın fark yaratabilirdi''
6
Manchester United'a Bayern Münih'ten iki transfer!
7
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi hayaline veda etti

SON HABERLER

yukarı ok