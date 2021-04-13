Yeni Malatyaspor, 13 maçtır galibiyete hasret!

Sarı-siyahlılar, Süper Lig'de oynadığı son 13 maçta sadece 7 puan toplayabildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Yeni Malatyaspor, 13 maçtır galibiyete hasret!
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13 Nisan 2021 12:07
Süper Lig'in 34. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa ile 0-0 berabere kalan Helenex Yeni Malatyaspor'un galibiyet hasreti 13 maça yükseldi.

Süper Lig'de dördüncü sezonunu geçiren sarı-siyahlılar, aldığı sonuçlarla taraftarını üzmeyi sürdürüyor.

Ligdeki son galibiyetini 20. haftada Atakaş Hatayspor'a karşı 2-1'lik sonuç alan Helenex Yeni Malatyaspor, sonrasında oynadığı 13 maçı da kazanamadı.

Sarı-siyahlılar, Atakaş Hatayspor galibiyetinin ardından oynadığı maçlarda Galatasaray'a (1-0), Trabzonspor'a (2-0), İttifak Holding Konyaspor'a (3-2), Beşiktaş'a (1-0), Yukatel Denizlispor'a (3-2) ve Medipol Başakşehir'e (3-1) mağlup olurken, Fatih Karagümrük (0-0), Göztepe (2-2), Fraport TAV Antalyaspor (1-1), Gençlerbirliği (1-1), Gaziantep (2-2), Fenerbahçe (1-1) ve Kasımpaşa ile (0-0) berabere kaldı.

Helenex Yeni Malatyaspor, söz konusu 13 maçta sadece 7 puan toplayabildi.

Ligde oynadığı 32 maçta 7 galibiyet, 13 beraberlik, 12 mağlubiyeti bulunan ve 34 puan toplayan Malatya ekibi, 16. sırada yer aldı. 



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