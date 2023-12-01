Haber Tarihi: 01 Aralık 2023 17:26 - Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2023 17:26

Yayınevi nasıl yazılır? TDK'ya göre yayınevi mi, yayın evi mi?

Yayınevi nasıl yazılır? 2023 TDK'ya göre yayınevi mi, yayın evi mi? "Yayınevi" kelimesinin doğru yazılışı nedir, nasıl yazılır merak ediliyor. Türkçeyi doğru kullanmak sadece telaffuz sırasında değil yazım sırasında da yanlış yapmamayı gerektirir. Hatasız ve akıcı cümleler kurabilmek için sözcüklerin doğru yazımları bilinmeli ve bu şekilde kullanılmalıdır. Yanlış yazılan sözcüklerden biri de "Yayınevi" kelimesidir. Peki, "Yayınevi" nasıl yazılır? İşte "Yayınevi" kelimesinin TDK'ya göre doğru ve yanlış yazımı nedir? İşte örnek cümleler

Yayınevi nasıl yazılır? TDK'ya göre yayınevi mi, yayın evi mi?
Abone Ol
"Yayınevi" kelimesinin doğru ve yanlış yazılışı en çok merak edilen konulardan birisi. TDK'nin güncel olan yazım kılavuzu kapsamına bakıldığında en aranan bu kelimelerden bir tanesi de "Yayınevi" kelimesidir. "Yayınevi" kelimesinin hem doğru yazılış şekli hem de anlamı sıklıkla merak edilir. İşte "Yayınevi" nasıl yazılır sorusunun cevabı…
YAYINEVİ NASIL YAZILIR?

" Yayınevi," Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre " Yayınevi" şeklinde doğru bir şekilde yazılır.

TDK'YA GÖRE "YAYINEVİ" YAZILIŞI VE CÜMLE İÇİNDEKİ KULLANIMI

Yayınevi kelimesinin doğru yazılışı:

Yayınevi kelimesi, TDK'nin belirlediği doğru yazımıyla "Yayınevi" şeklindedir. Başka yazımlar yanlış kabul edilmektedir. En sık yapılan hatalı kullanılışı ise "Yayın evi" şeklindedir.

Örnek Cümle:

Bu yıl içinde birçok genç yazar, kendi kitaplarını yayımlamak için farklı yayınevleriyle görüşmelere başladı.


YAYINEVİ NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

"Yayınevi," Türkçe'de bir tür yayın faaliyeti yürüten kuruluşları ifade eden bir terimdir. Yayınevleri genellikle kitap, dergi, gazete ve benzeri yayınları basan, yayınlanmasını sağlayan veya satışını üstlenen kuruluşlardır. Bu kuruluşlar, yazarların eserlerini basar, editöryal çalışmalar yapar, kitap kapaklarını tasarlar ve genel olarak yayın dünyasında faaliyet gösterirler.

Yayınevleri, kitapların, dergilerin veya diğer yazılı eserlerin okuyucularla buluşturulmasında önemli bir rol oynarlar. Ayrıca, yazarlarla işbirliği yaparak yeni eserlerin ortaya çıkmasına da katkıda bulunabilirler. Yayınevleri genellikle birçok farklı türde yayın yapabilir ve çeşitli yazarlarla anlaşmalar yaparak geniş bir okuyucu kitlesine ulaşmayı hedeflerler.

 
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Bilim adamı nasıl yazılır? TDK'ya göre bilim insanı cümle içinde nasıl yazılır? Gündem Bilim adamı nasıl yazılır? TDK'ya göre bilim insanı cümle içinde nasıl yazılır?
Günaşırı nasıl yazılır? TDK'ya göre günaşırı mı, gün aşırı mı? Gündem Günaşırı nasıl yazılır? TDK'ya göre günaşırı mı, gün aşırı mı?
Can Gürzap hayatını kaybetti (Can Gürzap kimdir, neden öldü) Gündem Can Gürzap hayatını kaybetti (Can Gürzap kimdir, neden öldü)
Gün boyu nasıl yazılır? TDK'ya göre gün boyu mu, günboyu mu? Gündem Gün boyu nasıl yazılır? TDK'ya göre gün boyu mu, günboyu mu?
Tahkim Kurulu'ndan Ali Koç'a kötü haber! Fenerbahçe Tahkim Kurulu'ndan Ali Koç'a kötü haber!
Yayınevi nasıl yazılır? TDK'ya göre yayınevi mi, yayın evi mi? Gündem Yayınevi nasıl yazılır? TDK'ya göre yayınevi mi, yayın evi mi?
Her birimiz nasıl yazılır? TDK'ya göre herbirimiz mi? Gündem Her birimiz nasıl yazılır? TDK'ya göre herbirimiz mi?
Çıtkırıldım nasıl yazılır? TDK'ya göre çıtkırıldım mı, çıt kırıldım mı? Gündem Çıtkırıldım nasıl yazılır? TDK'ya göre çıtkırıldım mı, çıt kırıldım mı?
Faruk Koca'dan play-off ve Beşiktaş açıklaması! Ankaragücü Faruk Koca'dan play-off ve Beşiktaş açıklaması!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Fenerbahçe'de eksiklerde son durum
2
İrfan Can Kahveci'den tribünlere tepki!
3
Yusuf Yazıcı Lille tarihine geçti!
4
Kopenhag'dan Parken'de dikkat çeken rakam!
5
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yıldız göndermesi!
6
Serdal Adalı: "Beşiktaş'ı bir daha böyle görmeyeceksiniz"
7
Ferdi Kadıoğlu için zor karar!

SON HABERLER

yukarı ok