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Yasin Öztekin ile anlaştılar

Galatasaray'dan ayrılan Yasin Öztekin, Süper Lig ekiplerinden Bursaspor ile prensip anlaşmasına vardı.

Kaynak: DHA
Yasin Öztekin ile anlaştılar
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22 Temmuz 2018 10:42
Bursaspor, yeni bir ismi daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Galatasaray ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından yollarını ayıran Yasin Öztekin ile bir süredir görüşme halindeki yeşil beyazlı kulüp, Milli oyuncu ile prensipte anlaşma sağladı. Transfer yalnızca imzaya kalırken, Yasin Öztekin'in kısa süreçte Bursaspor'un Afyonkarahisar'da devam eden kampına katılması bekleniyor. Bursaspor Kulübü, 31 yaşındaki oyuncu serbest kaldığı için bonservis bedeli ödemeyecek.

4 sezon Galatasaray'da forma giyen Yasin Öztekin, sarı kırmızılı kulüpte 148 maça çıkarken 31 gol ve 30 asist kaydetti. Tecrübeli oyuncu geçtiğimiz sezonu ise 29 maçta 5 gol ve 3 asist ile tamamlamıştı.

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