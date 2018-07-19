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"Yasin Öztekin ile anlaşırsak, imzalarız"

Spor Toto Süper Lig takımlarından Bursaspor, Galatasaray ile yollarını ayıran Yasin Öztekin için devreye girdi.

'Yasin Öztekin ile anlaşırsak, imzalarız'
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19 Temmuz 2018 09:01
Geçen sezon hayal kırıklığı yaratan ve önümüzdeki sezona güçlü ve alternatifli bir kadro ile girmek isteyen Bursaspor, Galatasaray ile yollarını ayıran Yasin Öztekin için devreye girdi.

Yeşil-Beyazlılar'ın teknik direktörü Samet Aybaba, "Yasin'le görüşeceğiz, durumuna bakacağız. Eğer anlaşma sağlarsak, Yasin bizimle olacak" ifadelerini kullandı.

Bonservisi elinde olan 31 yaşındaki futbolcunun da Timsahlar'a gelmeyi çok istediği ifade edildi.

Öte yandan Timsah'ta geçen sezondan yüklü alacağı kalan Bogdan Stancu kulübü FIFA'ya vermişti. Rumen golcünün sözleşmesini tek taraflı feshetme hakkını eline alabilmesi için yalnızca 5 günü kaldı.

23 Temmuz'a kadar Bursaspor Stancu'nun alacaklarını ödemezse oyuncu serbest kalacak.

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