Yasin Kol hangi takımlı? HakemYasin Kol kimdir?

Süper Lig'in heyecanla beklenen derbisi Beşiktaş-Galatasaray maçını yönetecek olan Yasin Kol, futbolseverlerin merak konusu haline geldi. Peki, Yasin Kol kimdir, nerelidir, hangi takımlıdır ve hakemlik kariyeri boyunca neler yapmıştır? İşte, derbi hakemi Yasin Kol hakkında tüm detaylar:



DERBİ HAKEMİ YASİN KOL OLDU



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 29. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.



Yapılan açıklamaya göre; 29 Mart Cumartesi günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Yasin Kol düdük çalacak.

Yasin Kol, Süper Lig'de görev alan Türk futbol hakemidir. Sürmene Lisesi mezunudur.

Asıl mesleği güvenlik görevlisi olan Yasin Kol, ilk kez 3 Mart 2019'da Süper Lig'de 4. hakem olarak görev almıştır.

2020-2021 sezonundan itibaren orta hakem olarak maç yönetmektedir.

2024 yılında Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Kol'un yetersiz bulunup alt klasmana düşürüldüğünü açıkladı.