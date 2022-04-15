Xavi: 'Hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ne kalmak'

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek finalinde Eintracht Frankfurt'a elenen Barcelona'da teknik direktör Xavi Hernandez maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Finale gelemeden elenmelerini hayal kırıklığı olarak değerlendiren Xavi, "Hücum yapamadık ve diğer maçlardakinden çok uzaktık. Çok büyük hayal kırıklığı yaşıyoruz. Eintracht Frankfurt'u tebrik ediyorum." açıklamasını yaptı.



Xavi, Nou Camp Stadı'nda tribünlerde her iki takımın da yarı yarıya seyirciye sahip olmasının ise incelenmesi gerektiğini belirterek, "Bilet satışlarında neler oldu, kendi sahamızda neden final maçı oynarmış gibi oynadık hepimiz merak ediyoruz. İncelemeler yapılacaktır" diye konuştu.



Barcelona'nın sezonun geri kalanındaki hedefleriyle ilgili de konuşan genç teknik adam, "Matematiksel olarak şampiyon olabiliriz, sekiz final maçımız kaldı ve şimdiden aklımızda Cadiz maçı var. Ana hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ne katılmak, gerisini zaman gösterecek" diyerek sözlerini tamamladı.





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