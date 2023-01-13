Wout Weghorst, Şenol Güneş'i sinirlendirdi

Beşiktaş'tan ayrılan Wout Weghorst'un önceki gün idmana çıkmaması, teknik direktör Şenol Güneş'i sinirlendirdi.



"EVDE Mİ SAKATLANMIŞ?"



Fanatik'in haberine göre; Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, Weghorst'un acilen gelip takıma katılmasını istedi. Hollandalı hoca vatandaşı ile tekrar görüşme yapıp, hafta sonundaki Manchester derbisinde kendisini kadroda görmek istediğini söyledi. Salı günü bu yönde telefon görüşmesi yapan Weghorst, sakatlığı olduğunu belirtip, idmana çıkmadı. Duruma çok sinirlenen Şenol Güneş, "Maç sonu bir şeyi yoktu. Sonrasında izin yapıldı. Gece evde mi sakatlanmış" diyerek sert çıkış yaptı.



YÜZ YÜZE GÖRÜŞTÜ



Sonrasında sabah tesislere gelen Hollandalı, Ceyhun Kazancı, ardından Güneş ile yüz yüze görüştü. Güneş'e, "Kariyerim için büyük bir fırsat. Ben United ile anlaştım. Yarın sabah sağlık kontrolüm var. Sizlerle vedalaşmak istiyorum. Sizlere başarılar diliyorum. Benim yerimde kim olsa aynı kararı alır. Ayrıca ailem de yeniden İngiltere'ye döndü" dedi.



Oyuncunun sözlerine karşılık veren Güneş, "Sen kararını vermişsin. Bundan sonrası yönetim ve diğer kulüpler arasındaki konu. Benim takıldığım, keşke bu konuşmayı Dünya Kupası sonrası döndüğünde yapsaydın. Umarım gittiğin yerde başarılı olursun. Beşiktaş'a katkıların için teşekkür ederiz" diyerek futbolcuyu uğurladı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ