Washington Wizards'ın sahibi Ted Leonsis, 2018-19 sezonunun çoğunluğunu ve daha sonra 2019-20 sezonunun tamamını kaçırmasına rağmen, John Wall'un göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi.



NBC Sports Washington'dan Chase Hughes ile yapılan bir röportajda Leonsis, özellikle Wizards yıldızının geçmiş ameliyatlarından sonra fiziksel olarak "farklı bir noktada" olmasını beklediğinden ötürü, Wall'un dönüşü için heyecan duyduğunu açıkladı:



"John Wall'un geri dönüşünü dört gözle bekliyorum, çünkü fiziksel olarak çok daha farklı bir noktada olacağını düşünüyorum. Kemik mahmuzlarından ötürü çektiği acı hakkında konuşmuştuk. John bir keresinde bana bir kemik mahmuzunu göstermişti, topuğundan çıkardıkları kemik mahmuzlarından biriydi. Sana samimi söylüyorum, daha önce böyle bir şey görmemiştim. Bunun nasıl hissettirdiğini hayal bile edemezdim."



"John'ı sosyal medyada 'bak, savunma yapmıyor, geri dönmüyor.' şeklinde eleştirenler olmuştu. Ve sonra John ile konuştuğumda, 'Geri koştuğumda, ayaklarımda jilet varmış gibi hissediyorum. Bunu artık yapamayacağım bir noktaya geldim, artık takıma zarar veriyorum.' demişti."



Wall, ilk olarak Ocak 2019'da ameliyat gerektiren ve sezonu kapattığı bir topuk sakatlığı yaşamıştı. Wall daha sonra kendisini evinde sakatlamış, Şubat 2019'un başlarında aşil tendonunu koparmış ve şimdi 17 ay boyunca oyundan uzak kalmıştı.



