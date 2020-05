Wilbon: "Jordan, T-Mac ve Kukoc ile yedinci yüzüğü kazanırdı"

Basketbol analisti ve Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın yakın arkadaşı Michael Wilbon, Bulls'un Jordan, Tracy McGrady ve Toni Kukoc ile yedinci şampiyonluğu kazanmış olabileceğini söyledi.



"The Last Dance" belgeseli bitmiş olsa da, ülkenin dört bir yanındaki insanlar belgeseli analiz ediyorlar ve mevzubahis Bulls ekibini çevreleyen yeni konular her gün tartışılıyor.



Bu tartışılanlarda biri, birkaç yıl daha ekipte kalsaydı MJ'in kaç tane şampiyonluk kazanabileceği üzerineydi. Belgeselin son bölümünde, Jordan "Yedinciyi kazanabilirdik. Buna gerçekten inanıyorum." demişti.



"YEDİ AY DİNLENMİŞ OLURLARDI"



Wilbon, Jordan ve ekibinin yedinci şampiyonluğu kazanabileceğine inandığını şöyle anlattı:



"Tabii ki Bulls bu 1999 sezonunda yedinci bir şampiyonluk kazanmış olabilirdi. Koşullar ligin durumuna göre idealdi. Unutmayın ki, lokavt olduğu olduğu için 1999 sezonu, Şubat'ın ilk haftasına kadar başlamamıştı. O sezon sadece 50 maç oynanmıştı. Haziran 98'de kazandıktan sonra, Jordan, Scottie Pippen ve Jackson'ın şarj olması için yedi tam ay geçmiş olurdu, bu da tükenmeyi önleyebilecek türden bir mola. Krause, kadrodaki çok fazla oyuncunun çok yaşlı olduğundan endişeleniyordu. Yarım yıldan fazla bir süre dinlenmeleri, Jordan, Pippen, Ron Harper, Dennis Rodman, Bill Wennington ve Steve Kerr için harikalar yaratabilirdi."



"JORDAN'IN NASIL MOTİVE OLACAĞINI DÜŞÜNÜN"



Wilbon, Bulls'un ı zamanlar kendiliğinden yükselen bir hanedan olan San Antonio Spurs'ü devireceğinden de şüphe duymadığını açıkladı:



"Elbette, Jordan, Jackson'ı bir sene daha kalmaya ikna edebilseydi, bu muhtemelen çeteyi bir arada tutmaya ve Kerr ve Will Perdue'nun San Antonio'ya gitmesine engel olmasına yarayacaktı. Bu da finallere çıkmış olan San Antonio Spurs'ü biraz zayıflatırdı.



Tamam, genç bir Tim Duncan ve tecrübeli bir David Robinson ile Spurs bir problem yaratırdı. Antrenör Gregg Popovich ve Spurs kendi başlarına beş şampiyonluk kazandı. Ancak, tüm sezon Bulls'un Robinson ve Duncan'ın İkiz Kuleleri'ne nasıl cevap vermeyeceğini duyacak olan Jordan'ın motivasyonunu hayal edin. Jordan ve Pippen'in, tamamen dinlenmiş ve sağlıklı olduğunu, 50 maçlık sezonunda devam etme kavramına nasıl ısınacaklarını düşünün."



"T-MAC VE KUKOC'LA, KNICKS'İ UYKUSUNDA GEÇERDİ"



Daha fazla zamanla, Krause, Tracy McGrady için bir anlaşma yapabilirdi ve bu da şanslarını daha da arttırabilirdi:



"Asıl büyük mesele Pippen'e ödeme yapmak ya da Jordan'la oynayabilecek genç bir forvet edinmeye çalışmak olurdu. Krause'un gözünü diktiği ve Toronto Raptors'ın gelecekte ne olacağını asla anlayamadığı Tracy McGrady'yi aldıklarını düşünün.



Yani Jordan, daha deneyimli olmuş Toni Kukoc ve McGrady ile, Patrick Ewing ve New York Knicks'i playoff'larda beşinci kez geçemez miydi? Lütfen. Uykusunda geçerdi. Knicks, playoffların ilk turunda Miami Heat'i yenerek hiç karakteristik olmayan bir seri galibiyeti almış ve Doğu Konferansı finallerinde Indiana Pacers'ı şoke etmiş bir 8. sıra takımıydı. Bulls için sorun, ikinci sezon arka arkaya Pacers'la yüzleşmek zorunda bile kalmasalardı, Kerr ve Perdue'nun derinlik sağlamadığı, Robinson, Duncan ve Avery Johnson, Sean Elliott, Mario Elie, Jerome Kersey ve Malik Rose gibi etkileyici veteranlar topluluğu olan Spurs'le karşılaşırlardı. Popovich de onlara liderlik ediyor olurdu."