Haber Tarihi: 20 Eylül 2023 14:24 - Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2023 14:24

WhatsApp mavi tik nasıl alınır, şartları ve özellikleri nedir 2023

Meta Verified sistemi işletmelere geliyor. Meta CEO'su Mark Zuckerberg, Instagram, Facebook ve WhatsApp'ta işletme hesabı bulunan kurumların 'mavi onay rozeti' alabilecekleri yeni sistemini tanıttı. Ancak bu özellik, içerik üreticilere sunulan hizmete göre birazcık daha pahalı. Peki, WhatsApp mavi tik nasıl alınır, şartları ve özellikleri nedir

WhatsApp mavi tik nasıl alınır, şartları ve özellikleri nedir 2023
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Meta, Facebook ve Instagram platformlarında faaliyet gösteren işletmelerin özel ayrıcalıklara ve destek hizmetlerine erişebilmek için 'mavi onay işareti' alabilecekleri yeni bir hizmeti duyurdu.
Daha önce içerik üreticilere sunulan Meta Verified aboneliğine benzer bir hizmet sunan bu yeni özellik, işletmelere özellikle hesap güvenliği ve sorun giderme konularında avantajlar sağlayacak. Gelişmeyi Meta CEO'su Mark Zuckerberg resmi WhatsApp kanalındaki bir paylaşımında duyurdu.

İşletmeler, Facebook veya Instagram'da aylık 22 dolar veya her ikisi için 35 dolar ödeyerek 'onay' alabilecek. Bu onay ile 'mavi tik işareti' ve 'öncelikli müşteri desteği' gibi özelliklere sahip olacaklar. Ayrıca Facebook ve Instagram'da arama sonuçlarında daha fazla görünürlük elde edebilecekler.

WHATSAPP'A DA MAVİ TİK GELDİ

WhatsApp üzerinde faaliyet gösteren işletmeler için ise özel bir hizmet sunulacak. Bu işletmeler, web aramalarıyla bulunabilen bir tanıtım sayfası oluşturabilecekler. Ve müşterilere cevap vermek üzere birden fazla çalışanını görevlendirebilecekler.

Öte yandan Meta'nın, işletmelerin onay alabilmesi için belirli etkinlik ve güvenlik gereksinimlerini karşılamalarını ve başvuran kişilerin işletme ile bağlantısını kanıtlamalarını şart koştuğunu da belirtmekte fayda var.

Meta'nın bu hamlesi, sosyal medya platformlarında kimlik doğrulamasının önem kazandığı bir dönemde geldi. Özellikle Elon Musk'un X'i (eski adıyla Twitter) satın aldıktan sonra 'mavi tik rozetini' para veren herkese açmasıyla beraber, platformdaki sahte hesapların sayısı her geçen gün artış yaşamıştı.

Bu yeni hizmetlerin Facebook ve Instagram üzerindeki testlerinin önümüzdeki haftalarda başlayacağı ve WhatsApp'ın da ilerleyen dönemlerde bu hizmete katılacağı belirtiliyor.

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