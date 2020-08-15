West Bromwich, Ryan Babel'i istiyor

Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyan Ryan Babel konusunda hareketli saatler yaşanıyor. Premier Lig'e yeni yükselen Fulham'ın ardından West Bromwich'in de Hollandalı yıldızı istediği belirtiliyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
West Bromwich, Ryan Babel'i istiyor
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15 Ağustos 2020 11:18
Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyan Ryan Babel konusunda hareketli saatler yaşanıyor.

Premier Lig'e yeni yükselen Fulham'ın ardından West Bromwich'in de Hollandalı yıldızı istediği belirtiliyor.

ANLAŞMA YOK!

Ada basını, Galatasaray'ın iki kulüple de görüşmelerini sürdürüğünü ancak henüz bir anlaşma olmadığını yazdı.



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