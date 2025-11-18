18 Kasım
Kosova-İsviçre
22:45
18 Kasım
İsveç-Slovenya
22:45
18 Kasım
Beyaz Rusya-Yunanistan
22:45
18 Kasım
İskoçya-Danimarka
22:45
18 Kasım
Bulgaristan-Gürcistan
22:45
18 Kasım
İspanya-Türkiye
22:45
18 Kasım
Avusturya-Bosna Hersek
22:45
18 Kasım
Romanya-San Marino
22:45
18 Kasım
Belçika-Linheştayn
22:45
18 Kasım
Galler-Kuzey Makedonya
22:45
18 Kasım
Irak-Birleşik Arap Emirlikleri
19:00
18 Kasım
Brezilya-Tunus
22:30

Wembanyama sol baldır sakatlığıyla birkaç hafta sahalardan uzak kalacak

San Antonio Spurs yıldızı Victor Wembanyama'nın sol baldırında meydana gelen zorlanma nedeniyle birkaç hafta forma giyemeyeceği açıklandı.

Haber, ESPN'den Shams Charania aracılığıyla duyuruldu.

Wembanyama, pazar günü Sacramento Kings karşısında alınan galibiyette baldırındaki gerginlik nedeniyle oynamamış ve bu sezonki ilk maç kaçırışını yaşamıştı. Pazartesi günü yapılan MR taraması sakatlığı doğruladı. Yıldız pivot, geçen sezonun ikinci yarısını da All-Star arasındaki kan pıhtısı teşhisi nedeniyle kaçırmıştı.

Spurs başantrenörü Mitch Johnson, pazar günü yaptığı açıklamada takımın gereksiz risk almaktan kaçındığını söyledi ve baldır–Aşil sakatlıkları arasındaki ilişkiye değindi:


"Bu sadece hissettiği bir şeydi diye düşünüyorum. Belirli bir pozisyonda olduğunu sanmıyorum. Lig genelinde yakın zamanda yaşananları gördük; baldır gerginliğini hafife almamalısınız. Daha fazla bilgi alacağız ve o bölgeyi zorlamak istemiyoruz."

Geçen sezonun Yılın Çaylağı ödüllü oyuncusu, bu sezon 12 maçta kariyer rekoru olan 26,2 sayı ve 12,9 ribaund ortalamalarıyla oynuyor. Ayrıca üst üste üçüncü sezonda 3,6 blok ortalamasıyla ligin blok lideri.

Wembanyama son olarak cuma günü Golden State Warriors'a karşı oynanan ve bu sezonki en uzun sürelerinden biri olan 38 dakikanın üzerine çıktığı karşılaşmada forma giymişti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
