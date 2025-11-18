San Antonio Spurs yıldızı Victor Wembanyama'nın sol baldırında meydana gelen zorlanma nedeniyle birkaç hafta forma giyemeyeceği açıklandı.Haber, ESPN'den Shams Charania aracılığıyla duyuruldu.Wembanyama, pazar günü Sacramento Kings karşısında alınan galibiyette baldırındaki gerginlik nedeniyle oynamamış ve bu sezonki ilk maç kaçırışını yaşamıştı. Pazartesi günü yapılan MR taraması sakatlığı doğruladı. Yıldız pivot, geçen sezonun ikinci yarısını da All-Star arasındaki kan pıhtısı teşhisi nedeniyle kaçırmıştı.Spurs başantrenörü Mitch Johnson, pazar günü yaptığı açıklamada takımın gereksiz risk almaktan kaçındığını söyledi ve baldır–Aşil sakatlıkları arasındaki ilişkiye değindi:Geçen sezonun Yılın Çaylağı ödüllü oyuncusu, bu sezon 12 maçta kariyer rekoru olan 26,2 sayı ve 12,9 ribaund ortalamalarıyla oynuyor. Ayrıca üst üste üçüncü sezonda 3,6 blok ortalamasıyla ligin blok lideri.Wembanyama son olarak cuma günü Golden State Warriors'a karşı oynanan ve bu sezonki en uzun sürelerinden biri olan 38 dakikanın üzerine çıktığı karşılaşmada forma giymişti.