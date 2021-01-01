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Warriors ve Pacers, Myles Turner için görüştü

Golden State Warriors ve Indiana Pacers'ın, Myles Turner takası üzerine görüştükleri iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors ve Indiana Pacers'ın, Myles Turner takası üzerine görüştükleri iddia edildi.

The Ringer'dan Kevin O'Connor'a göre Warriors, Indiana'nın pivotu Turner için muhtemel bir takas görüşmesi yaptı:

"Takas görüşmeleri yapıyorlar ama bunun rapor edildiğini görmemiştim. Sanırım yazdığım makalede Pacers ile bazı görüşmeler yaptıkları yazıyordu. Pacers bu alanda en aktif takımlardan biri oldu ve Myles Turner'ın da bu tartışmalara dahil olduğunu duydum."

Turner geçtiğimiz sezon 47 maçta 12.6 sayı ve 6.5 ribaund ortalamaları tutturmuş ve maç başına 3.4 blok ile bu alanda lig lideri olmuştu.

Önümüzdeki iki sezon toplamda 17.5 milyon dolar alacağı bulunan Turner'ın, Warriors'ın oldukça ihtiyaç duyduğu çember savunuculuğu görevini üstlenebileceği düşünülüyor.


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