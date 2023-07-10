Boston Celtics ve Portland Trail Blazers ekiplerinin, serbest oyuncu John Wall'un özel antrenmanına katılan takımlar arasında olduğu bildirildi.



Sezon ortasında LA Clippers tarafından takas edilen Wall, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında takımsız kaldıktan sonra serbest oyuncu döneminde yeni yuvasını bulma çabasını sürdürüyor.



The Athletic'ten Kelly Iko, geçtiğimiz gün Wall'un düzenlediği özel antrenmanda yer alan takımlar arasında Celtics ve Blazers'ın da olduğunu açıkladı:



"Veteran oyun kurucu John Wall, Pazar günü Boston Celtics ve Portland Trail Blazers dahil olmak üzere birçok takımın katıldığı özel bir antrenman düzenledi. Şu sıralar NBA'e dönüş umuduyla buna yönelik çabalarını giderek artırıyor."



Geçtiğimiz sezon Clippers formasıyla 11.4 sayı, 2.7 ribaund ve 5.2 asist ortalamaları yakalayan Wall, Washington Wizards ile olan dönemi sona erdiğinden beri NBA'de ritmini bulmakta zorlanmıştı.



