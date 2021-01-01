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Vogel: "Andre hâlâ iyileşmedi, rahatsızlığı sürüyor"

Los Angeles Lakers koçu Frank Vogel, Andre Drummond'ın sakatlığı nedeniyle hala "büyük bir rahatsızlık hissettiğini" söyledi.

Los Angeles Lakers koçu Frank Vogel, Andre Drummond'ın sakatlığı nedeniyle hala "büyük bir rahatsızlık hissettiğini" söyledi.

Lakers'ın en yeni üyesi olan Drummond, Vogel'ın açıklamasına göre ayak parmağı sakatlığı nedeniyle hala önemli miktarda rahatsızlık yaşıyor:

"Hâlâ ayakkabısını giymekte güçlük çekiyor, daha üstünden iki gün geçti. Henüz iyileşmedi. Hâlâ büyük bir rahatsızlık hissediyor ve biz de bunu geride bırakmasını sağlamaya çalışıyoruz."

27 yaşındaki oyuncu, 14 dakika sahada kaldıktan sonra terk etmek zorunda kaldığı takımla olan ilk maçında, ayak tırnağını kaybetmişti.

İlk beklenti 1-2 maç kaçırması üzerine olan Drummond, Sacramento Kings ve LA Clippers'a karşı maçları çoktan kaçırmış bulunuyor.


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