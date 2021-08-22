Vitor Pereira: "Fenerbahçeliler için çalışıyoruz"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Vitor Pereira: 'Fenerbahçeliler için çalışıyoruz'
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22 Ağustos 2021 21:17
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Antalyaspor ile oynayacakları maç öncesinde konuştu.

PEREIRA'NIN SÖZLERİ
Zor bir maç olacak. Her maç bir meydan okuma. Muhteşem taraftarlarımızın önünde oynayacağız. Onların desteği ve bizim takım ruhumuzla her zorluğun üstesinden geleceğiz."

Yaşadığımız birçok sakatlık, farklı 11'le çıkmaya mecbur etti. Her oyuncumuz çok önemli. Her maç, onlar için bir fırsattır!"

Taraftarlar bizim 12. oyuncumuz. Takımlarına aşıklar. Onların verdiği enerjiyle zorlukların üstesinden geliriz. Biz Fenerbahçeliler için çalışıyoruz.

Mesut Özil bizim kaptanımız. Takımımızda zaman zaman bu tarz değişiklikler yapmamız gerekiyor. Perşembe günü önemli bir maçımız var. Dinlenip o maça hazır olması gerekiyor.


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