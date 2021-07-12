Vitor Pereira, 5 futbolcuyu kamptan gönderdi

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu hazırlıkları için Düzce'de kampta bulunan Fenerbahçe, günü çift antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Vitor Pereira'nın talimatıyla 5 genç futbolcu kamptan gönderildi.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Vitor Pereira, 5 futbolcuyu kamptan gönderdi
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12 Temmuz 2021 09:08
Fenerbahçe'de 5 futbolcu Topuk Yaylası kampından ayrıldı.

Teknik direktör Vitor Pereira'nın talimatıyla Barış Alıcı, İsmail Yüksek, Melih Bostan, Emir Miray Köksal ve Murat Sağlam İstanbul'a gönderildi. Söz konusu oyuncular çalışmalarına Samandıra'da devam edecek.

Fenerbahçe'de bu oyuncuların kamptan ayrılmasıyla tesislerde 30 futbolcu kaldı.

Kampa 13 Temmuz'da katılacak Zanka ve Attila Szalai ile Samandıra'da ekibe dahil olacak Enner Valencia'yla bu sayı 33'e yükselecek. 


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