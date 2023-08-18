Vergisiz telefon ne zaman? Erdoğan'dan öğrencilere ÖTV ve KDV'siz, vergisiz telefon, bilgisayar şartları nedir?

Öğrenciye Vergisiz Telefon için gelişmeler yakından takip ediliyor. AK Parti Seçim beyannamesinde öğrenciler için yer alan vaatlerden birisi olan vergisiz telefon ve bilgisayar, Kabine Toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gündemindeydi. KDV ve ÖTV'lerden muaf olarak 1 kereye mahsus olmak şartıyla öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satışı seçim döneminde müjdelenmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Peki, öğrencilere vergisiz telefon ne zaman verilecek? İşte, o detaylar
ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ TELEFON KAMPANYASI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
7 Ağustos Pazartesi günü yapılan Kabine Toplatısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "seçim beyannamesinde gençlere verdiğimiz sözleri adım adım hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.
Öte yandan 14 Mayıs seçimleri öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti seçim beyannamesini açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz." ifadelerini kullanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "Cep telefonu, bedava internet, gençlik bankası ile ilgili Mehmet Bey (Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek) çalışıyor. Gençlere verdiğimiz sözleri tutacağız" demişti. ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ CEP TELEFONU ŞARTLARI NELER OLACAK?
Cep telefonunda vergi muafiyetinden üniversite öğrencileri yararlanacak. Düzenleme bir defaya mahsus olarak gerçekleştirilecek. Üniversitelerin önlisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek.ZAMLI İPHONE FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Gürcistan iPhone fiyatları ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ, ÖTV'SİZ TELEFON NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" ifadeleri ile "Vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 fiyatları ne kadar olacak?" soruları gündeme geldi. İşte iPhone 11, 12, 13, 14, iPhone 14 pro vergisiz fiyatları hakkında güncel bilgiler...
CEP TELEFONU VE BİLGİSAYARDA VERGİ MUAFİYETİ!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" ifadelerini kullandı
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı olması halinde ilk telefon ve oyun konsolundan ÖTV'nin kaldırılacağını ve ilk internet aboneliğinden vergi alınmayacağını açıkladı.
Konuya ilişkin sosyal medya platformu Tiktok'ta video yayımlayan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Gençler, oyun oynamayı sevdiğinizi biliyorum. Bu yüzden alacağınız ilk telefon ve oyun konsolundan ÖTV'yi kaldıracağım.
İlk internet aboneliğinizden de vergi almayacağım. Daha ucuz internette TikTok'un ve internetin keyfini doya doya çıkaracaksınız.
Gençler, inanın bu vaatleri gerçekleştirmek hiç de zor değil. Bana güvenin ve bir sonraki video için takipte kalın." CHP'nin iktidara geldiğinde gençlik için ilk 6 ayda yapacaklarını açıklayan Kılıçdaroğlu, 6 vaat sıraladı.
CHP lideri gençlerin ilk araba alımlarında ÖTV'nin sıfırlanmasından, ilk internet aboneliklerinden vergi alınmaması ve indirimli internet paketleri almalarına kadar pek çok başlıkla ilgili söz verdi:
VERGİSİZ CEP TELEFONU KİMLER ALABİLECEK?
- Gençlerin ilk cep telefonu ve oyun konsolu alımlarında ÖTV sıfırlanacak.
- KYK öğrenim kredisi borçları sıfır faizle yapılandırılacak. Faizsiz ve taksitli geri ödeme süreci işe başladıktan sonra uygulamaya konulacak.
- Üniversiteye kayıt yaptıran 18 yaş üstü her gence kültür sanat etkinliklerinde kullanabileceği bin TL bakiyeli kart yada mobil uygulama tanımlanacak. Bu kart veya mobil uygulama, finansal teknoloji ürünü olacak.
- Aile destekleri sigortasından faydalanan ailelerin çocuklarına kamuya personel alımlarında pozitif ayrımcılık yapılacak, mülakat kaldırılacak, zorunlu hallerde kamera kaydıyla mülakat olacak. Torpile kökten son verilecek. Yerel yönetimler de dahil kamuda ilana çıkılan her pozisyon için şeffaf kurallarla işe alım yapılacak.
- Gençlerden pasaport çıkarma işlemi ya da yurt dışına çıkış harcı alınmayacak.
Cep telefonunda vergi muafiyetinden üniversite öğrencileri yararlanacak. Düzenleme bir defaya mahsus olarak gerçekleştirilecek. Üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek. 2023 ÖTV'SİZ ARAÇ FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ ÖĞRENCİLERE ÖTV'SİZ TELEFON FİYATLARI 2023
iPhone 14 Pro 128 GB
Telefonun fiyatı 41 bin 999 TL
Vergisiz fiyatı 21 bin 383 TL
Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 214 TL
TRT bandrolü (yüzde 10) 2 bin 138 TL
ÖTV (yüzde 50) 11 bin 867 TL
KDV (yüzde 18) 6 bin 408 TL
Toplam vergi (yüzde 96.65) 20 bin 628 TL
ÖTV'siz fiyatı 27 bin 996 TL iPhone 14 Pro Max 128 GB
Telefonun fiyatı 45 bin 999 TL
Vergisiz fiyatı 23 bin 414 TL
Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 234 TL
TRT bandrolü (yüzde 10) 2 bin 341 TL
ÖTV (yüzde 50) 12 bin 995 TL
KDV (yüzde 18) 7 bin 17 TL
Toplam vergi (yüzde 96.65) 22 bin 587 TL
ÖTV'siz fiyatı 30 bin 665 TL iPhone 14 128 GB
Telefonun fiyatı 32 bin 999 TL
Vergisiz fiyatı 16 bin 803 TL
Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 168 TL
TRT bandrolü (yüzde 10) 1680 TL
ÖTV (yüzde 50) 9 bin 326 TL
KDV (yüzde 18) 5 bin 036 TL
Toplam vergi (yüzde 96.65) 16 bin 210 TL
ÖTV'siz fiyatı 21 bin 994 TL iPhone 13 128 GB
Telefonun fiyatı 27 bin 999 TL
Vergisiz fiyatı 14 bin 255 TL
Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 143 TL
TRT bandrolü (yüzde 10) 1426 TL
ÖTV (yüzde 50) 7 bin 912 TL
KDV (yüzde 18) 4 bin 272 TL
Toplam vergi (yüzde 96.65) 13 bin 752 TL
ÖTV'siz fiyatı 18 bin 663 TL iPhone 13 mini 64 GB
Telefonun fiyatı 24 bin 999 TL
Vergisiz fiyatı 12 bin 722 TL
Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 128 TL
TRT bandrolü (yüzde 10) 1272 TL
ÖTV (yüzde 50) 7 bin 61 TL
KDV (yüzde 18) 3 bin 813 TL
Toplam vergi (yüzde 96.65) 12 bin 273 TL
ÖTV'siz fiyatı 16 bin 666 TL iPhone 12 64 GB
Telefonun fiyatı 24 bin 999 TL
Vergisiz fiyatı 12 bin 722 TL
Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 128 TL
TRT bandrolü (yüzde 10) 1272 TL
ÖTV (yüzde 50) 7 bin 61 TL
KDV (yüzde 18) 3 bin 813 TL
Toplam vergi (yüzde 96.65) 12 bin 273 TL
ÖTV'siz fiyatı 16 bin 666 TL iPhone SE 64 GB
Telefonun fiyatı 16 bin 999 TL
Vergisiz fiyatı 8 bin 660 TL
Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 87 TL
TRT bandrolü (yüzde 10) 866 TL
ÖTV (yüzde 50) 4 bin 806 TL
KDV (yüzde 18) 2 bin 595 TL
Toplam vergi (yüzde 96.65) 8 bin 355 TL
ÖTV'siz fiyatı 11 bin 328 TL iPhone 14 Plus 128 GB
Telefonun fiyatı 36 bin 999 TL
Vergisiz fiyatı 18 bin 834 TL
Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 188 TL
TRT bandrolü (yüzde 10) 1883 TL
ÖTV (yüzde 50) 10 bin 453 TL
KDV (yüzde 18) 5 bin 645 TL
Toplam vergi (yüzde 96.65) 18 bin 169 TL
ÖTV'siz fiyatı 24 bin 663 TL İPHONE FİYATLARI NE KADAR? 2023
APPLE WATCH FİYATLARI 2023
|Cihaz
|Eski Fiyat
|18 Mayıs Zamı
|5 Haziran Yeni Fiyat
|iPhone SE 128 GB
|16.999 TL
|18.499 TL
|19.499 TL
|iPhone SE 256 GB
|18.299 TL
|19.899 TL
|20.999 TL
|iPhone SE 512 GB
|20.899 TL
|22.699 TL
|23.999 TL
|iPhone 12 128 GB
|24.999 TL
|26.999 TL
|28.499 TL
|iPhone 12 256 GB
|26.299 TL
|28.399 TL
|29.999 TL
|iPhone 12 512 GB
|28.899 TL
|31.199 TL
|32.999 TL
|iPhone 13 mini 128 GB
|24.999 TL
|26.999 TL
|28.499 TL
|iPhone 13 mini 256 GB
|27.599 TL
|29.799 TL
|31.499 TL
|iPhone 13 mini 512 GB
|32.899 TL
|35.399 TL
|37.499 TL
|iPhone 13 128 GB
|28.999 TL
|29.999 TL
|31.999 TL
|iPhone 13 256 GB
|30.599 TL
|32.799 TL
|34.499 TL
|iPhone 13 512 GB
|35.899 TL
|38.399 TL
|40.999 TL
|iPhone 14 128 GB
|32.999 TL
|35.999 TL
|37.999 TL
|iPhone 14 512 GB
|40.899 TL
|44.399 TL
|46.999 TL
|iPhone 14 Plus 128 GB
|36.999 TL
|39.999 TL
|41.999 TL
|iPhone 14 Plus 512 GB
|44.899 TL
|48.399 TL
|50.999 TL
|iPhone 14 Pro
|41.999 TL
|45.999 TL
|48.999 TL
|iPhone 14 Pro 256 GB
|44.599 TL
|48.799 TL
|51.999 TL
|iPhone 14 Pro 512 GB
|49.899 TL
|54.399 TL
|57.999 TL
|iPhone 14 Pro 1 TB
|55.199 TL
|59.999 TL
|63.999 TL
|iPhone 14 Pro Max 128 GB
|45.999 TL
|49.999 TL
|52.999 TL
|iPhone 14 Pro Max 256 GB
|48.599 TL
|52.799 TL
|55.999 TL
|iPhone 14 Pro Max 512 GB
|53.899 TL
|58.399 TL
|61.999 TL
|iPhone 14 Pro Max 1 TB
|59.199 TL
|63.999 TL
|67.999 TL
AİRPODS FİYATLARI 2023
|Cihaz
|Eski Fiyat
|18 Mayıs Zamı
|5 Haziran Yeni Fiyat
|Apple Watch SE
|5.999 TL
|6.499 TL
|6.899 TL
|Apple Watch Series 8
|9.299 TL
|9.999 TL
|10.699 TL
|Apple Watch Ultra
|27.999 TL
|29.999 TL
|32.499 TL
GÜNCEL İPAD FİYATLARI 2023
|Cihaz
|Eski Fiyat
|18 Mayıs Zamı
|5 Haziran Yeni Fiyat
|AirPods (2. nesil)
|2.999 TL
|3.249 TL
|3.399 TL
|AirPods (3. nesil)
|3.999 TL
|4.299 TL
|4.499 TL
|AirPods (3. nesil) ve MagSafe Şarj Kutusu
|4.199 TL
|4.499 TL
|4.699 TL
|AirPods Pro (2. nesil)
|5.399 TL
|5.899 TL
|6.199 TL
|AirPods Max
|14.499 TL
|15.499 TL
|16.499 TL
MACBOOK FİYATLARI 2023
|Cihaz
|Eski Fiyat
|18 Mayıs Zamı
|5 Haziran Yeni Fiyat
|Apple Pencil (1. nesil)
|2.199 TL
|2.399 TL
|2.519 TL
|Apple Pencil (2. nesil)
|2.649 TL
|2.889 TL
|3.029 TL
|iPad (9. nesil) 64 GB
|8.499 TL
|8.999 TL
|9.499 TL
|iPad (9. nesil) 256 GB
|11.999 TL
|12.799 TL
|13.499 TL
|iPad (10. nesil) 64 GB
|11.299 TL
|11.999 TL
|12.799 TL
|iPad (10. nesil) 256 GB
|14.799 TL
|15.799 TL
|16.799 TL
|iPad mini 64 GB
|12.999 TL
|13.999 TL
|14.799 TL
|iPad mini 128 GB
|16.499 TL
|17.799 TL
|18.799 TL
|iPad Air 64 GB
|14.999 TL
|16.299 TL
|17.299 TL
|iPad Air 128 GB
|18.499 TL
|20.099 TL
|21.299 TL
|iPad Pro 11 inç 128 GB
|20.499 TL
|21.999 TL
|22.999 TL
|iPad Pro 11 inç 256 GB
|22.999 TL
|24.499 TL
|25.699 TL
|iPad Pro 11 inç 512 GB
|27.999 TL
|29.499 TL
|31.199 TL
|iPad Pro 11 inç 1 TB
|37.999 TL
|39.499 TL
|41.699 TL
|iPad Pro 11 inç 2 TB
|47.999 TL
|49.499 TL
|52.199 TL
|iPad Pro 12.9 inç 128 GB
|28.499 TL
|30.999 TL
|32.499 TL
|iPad Pro 12.9 inç 256 GB
|30.999 TL
|33.499 TL
|35.199 TL
|iPad Pro 12.9 inç 512 GB
|35.999 TL
|38.499 TL
|40.699 TL
|iPad Pro 12.9 inç 1 TB
|45.999 TL
|48.499 TL
|51.199 TL
|iPad Pro 12.9 inç 2 TB
|55.999 TL
|58.499 TL
|61.699 TL
|Cihaz
|Eski Fiyat
|18 Mayıs Zamı
|5 Haziran Yeni Fiyat
|MacBook Air M1
|21.999 TL
|23.999 TL
|24.999 TL
|MacBook Air M2 256 GB
|29.999 TL
|32.499 TL
|31.499 TL
|MacBook Air M2 512 GB
|37.499 TL
|40.299 TL
|39.999 TL
|15 inç MacBook Air M2 256 GB (Yeni ürün)
|–
|–
|36.999 TL
|15 inç MacBook Air M2 512 GB (Yeni ürün)
|–
|–
|42.199 TL
|13 inç M2 MacBook Pro 256 GB
|31.999 TL
|34.999 TL
|36.999 TL
|13 inç M2 MacBook Pro 512 GB
|36.999 TL
|40.199 TL
|42.199 TL
|Yeni 14 inç M2 Pro MacBook Pro 512 GB
|49.999 TL
|53.999 TL
|56.999 TL
|Yeni 14 inç M2 Pro MacBook Pro 1 TB
|62.499 TL
|67.999 TL
|71.999 TL
|Yeni 14 inç M2 Max MacBook Pro 1 TB
|77.499 TL
|82.999 TL
|87.999 TL
|Yeni 16 inç M2 Pro MacBook Pro 512 GB
|62.499 TL
|66.999 TL
|69.999 TL
|Yeni 16 inç M2 Pro MacBook Pro 1 TB
|67.499 TL
|72.199 TL
|75.199 TL
|Yeni 16 inç M2 Max MacBook Pro 1 TB