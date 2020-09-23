Vanessa Bryant, Kobe'nin sızan kaza fotoğrafları için L.A. şerifinin ofisine dava açtı

Merhum Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant, Los Angeles Şerif Departmanı'na, memurlarının Kobe, kızı Gianna ve diğer yedi kişinin hayatını kaybettiği Ocak ayındaki helikopter kazasının fotoğraflarını paylaştığını iddia ederek dava açtı.



Bryant'ın avukatı Luis Li, yaptığı açıklamada şunları söyledi:



"Bu dava, hesap verebilirlikle ve gelecekte bu utanç verici davranışın, zarara uğramış diğer ailelerin başına gelmesini önlemekle ilgilidir. Bakanlık, Bayan Bryant'ın bilgi taleplerini resmi olarak reddetmiştir ve hiçbir yasal zorunluluğu olmamasına rağmen, herhangi bir soruşturmaya 'yardımcı olamayacağını' söylemiştir. Şimdi bir mahkemenin, bakanlığa yükümlülüklerinin ne olduğunu söyleme zamanıdır."



FOTOĞRAFLAR ÇEKİLMİŞ VE PAYLAŞILMIŞTI



Dava, ihmal, mahremiyetin ihlali ve kasıtlı olarak duygusal sıkıntıya neden olması için belirtilmemiş tazminat talep ediyor.



Şerif Alex Villanueva, daha önce sekiz memurun kaza mahallinin uygunsuz fotoğraflarını çektiğini veya paylaştığını söylemiş, daha sonra da fotoğrafların silinmesini emrettiğini açıklamıştı. Villanueva ayrıca departmanın olay yeri fotoğraflarını paylaşmaya karşı bir politikası olduğunu, ancak kuralın kaza mahalleri için geçerli olmadığını belirtmişti.



Bryant'ın davası, Villanueva'nın fotoğrafları silme emrinin, bakanlığın suistimalini "örtbas ettiğini" ve görüntülerin hala var olabileceğini iddia ediyor.



Bryant, kazaya karışan helikopteri işleten şirkete de Şubat ayında ayrı bir dava açmıştı. Helikopter, 26 Ocak'ta batı Los Angeles ilçesinde yoğun siste düşerek, gemideki dokuz kişinin ölümüne sebep olmuştu.



