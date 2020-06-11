Vanessa Bryant, Kobe ve Gianna'nın anısına dövmeler yaptırdı

Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant, merhum eşi Kobe ve kızı Gianna'nın anısına bazı dövmeler yaptırdı.Gigi ve Kobe Bryant'ın trajik ölümünden bu yana yaklaşık beş ay geçti ve Vanessa da dahil tüm dünya, Calabasas'taki o günkü felaketi unutabilmiş değil.Vanessa, Instagram'da merhum kocası ve kızının onuruna yaptırdığı birkaç dövmeyi sergileyen birkaç video paylaştı.Videolarda Vanessa'nın Kobe ve Gigi'nin mesajlarını boynuna ve bileğine kalıcı olarak işlettiği anlar yer aldı. Dövmelerin, Kaliforniya'daki dövme sanatçısı Nikko Hurtado tarafından yapıldığı görüldü.Vanessa, ilk paylaştığı videoda bileğindeki dövmeyi gösterirkenaçıklaması bulunuyordu.Daha sonra Kobe'nin onunla paylaştığı bir mesajı boynuna yaptırırken video paylaşan Vanessa, şu açıklamayı yazmıştı:Geçtiğimiz hafta Vanessa, kızı Gianna'nın 8. sınıf mezuniyeti olabilecek günde, kendisi için duygusal bir mesaj yayınlamıştı. Vanessa ayrıca Kobe'nin 2014'te "I Can't Breathe" yazılı bir tişört giydiği fotoğrafı paylaşarak, platformunu ülke çapında sosyal adaletsizliğe karşı harekete katılmak için kullanmayı tercih etmişti.