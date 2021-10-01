Van Aanholt'tan Guendouzi'ye tepki

"VAR yanıldığını ispat ettikten sonra çeneni kapa. Kafanın rahatlaması için o peruğu kafandan çıkarmam gerek cüce."







💥Patrick van Aanholt'tan Matteo Guendouzi'ye: "VAR yanıldığını ispat ettikten sonra çeneni kapa. Kafanın rahatlaması için o peruğu kafandan çıkarmam gerek cüce." https://t.co/da4vhxCpKH



— Sporx (@sporx) September 30, 2021

Galatasaray'ın Hollandalı oyuncusu Patrick Van Aanholt, Marsilya maçının ardından konuştu.Van Aanholt maç sonu açıklamasında beraberliğin ardından lider olmanın önemine değinerek, "" diye konuştu.Grupta 4 puana sahip oldukları için mutlu olduklarını belirten deneyimli oyuncu, "" sözlerini kullandı.Van Aanholt maçın ardından yaptığı paylaşımda penaltı iptalinin yaşandığı pozisyonun ardından maç tartışma yaşadığı Matteo Guendouzi'ye yönelik paylaşımda bulundu. Van Aanholt paylaşımında Guendouzi'ye yönelik,