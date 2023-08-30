Valanciunas, yola New Orleans'ta devam etmek istiyor

New Orleans Pelicans pivotu Jonas Valanciunas, takımla sözleşmesini uzatmak istediğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Valanciunas, yola New Orleans'ta devam etmek istiyor
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30 Ağustos 2023 15:09
New Orleans Pelicans pivotu Jonas Valanciunas, takımla sözleşmesini uzatmak istediğini söyledi.

2021'de kontratını 33,1 milyon dolar değerinde iki yıllığına uzatmış olan Valanciunas, bunu bu yaz tekrarlama şansına sahip.

31 yaşındaki oyuncu, tekrar imza atmaya dair arzusunu takım arkadaşı Zion Williamson'ın sakatlanmasından önce Pelicans'ın geçtiğimiz sezonun başlarında Batı Konferansı'nın zirvesinde yer alması üzerinden dile getirdi:

"Aralık ayında ligin 1 numarası olmak harika bir duyguydu. Bu büyük bir başarı. Bu tecrübeyi tekrarlamak ve daha uzun süre yaşamak istiyorum. New Orleans grubunu çok seviyorum. Tekrar imza atmaya hazırım."

Valanciunas, sözleşmesini uzatmaması halinde 2024'te serbest oyuncu olacak.

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