Val Kilmer kimdir? Val Kilmer neden öldü?

Başarılı oyunculuğuyla adından sık sık söz ettiren ünlü oyuncu Val Kilmer, 65 yaşında hayata gözlerini yumdu. Batman Forever'da "Bruce Wayne"i oynayan Val Kilmer, birkaç yıldır gırtlak kanseriyle mücadele ediyordu.



VAL KİLMER KİMDİR?



Val Kilmer, 31 Aralık 1959 tarihinde Los Angles, Kaliforniya'da dünyaya geldi. Genç yaşta sanata ilgi duyan Kilmer, prestijli Juilliard School'da eğitim gördü. Kilmer, Juilliard School Drama Bölümüne kabul edilen en genç kişi oldu.

Oyunculuğa genç yaşlarda başlayan Val Kilmer'a, 5 Mayıs 2012 tarihinde, Kilmer'a William Woods Üniversitesi Güzel Sanatlar fahri doktorası verildi. Henüz 17 yaşındayken Grup 10 üyesi olan Kilmer'ı, diğer oyunculardan ayıran en büyük özelliklerden biri, her rolüne derinlemesine hazırlanması ve karakterlerine ruh katmasıydı.



VAL KİLMER NEDEN ÖLDÜ?



Val Kilmer, 2010'lu yılların başında gırtlak kanseriyle mücadele etmeye başladı. Bu süreçte sesini büyük ölçüde kaybeden ünlü oyuncu, zorlu bir tedavi süreci geçirdi. Kilmer, hayata olan bağlılığı ve sanata duyduğu aşk sayesinde hiçbir zaman pes etmedi.

Val Kilmer'a 2021 yılında teknolojinin yardımıyla yapay zeka destekli bir ses geliştirilerek tekrar konuşma imkanı sağlandı. Kilmer, 1 Nisan 2025'te Los Angeles, Kaliforniya'da hayata gözlerini yumdu. Kızı, Mercedes Kilmer'ın ölüm nedenin ise zatürre olduğunu söyledi.



VAL KİLMER'IN YER ALDIĞI BAZI ÖNEMLİ PROJELER!



Top Secret! (1984) – Nick Rivers

Real Genius (1985) – Chris Knight

Top Gun (1986) – Tom "Iceman" Kazansky

Willow (1988) – Madmartigan

The Doors (1991) – Jim Morrison

Thunderheart (1992) – Ray Levoi

Tombstone (1993) – Doc Holliday

Batman Forever (1995) – Bruce Wayne / Batman

Heat (1995) – Chris Shiherlis

The Ghost and the Darkness (1996) – Col. John Henry Patterson

The Saint (1997) – Simon Templar

At First Sight (1999) – Virgil Adamson

Pollock (2000) – Willem de Kooning (küçük rol)

Red Planet (2000) – Robby Gallagher

The Salton Sea (2002) – Danny Parker / Tom Van Allen

Wonderland (2003) – John Holmes

Spartan (2004) – Robert Scott

Alexander (2004) – Philip II

Kiss Kiss Bang Bang (2005) – Gay Perry

Déjà Vu (2006) – Agent Paul Pryzwarra

Felon (2008) – John Smith

MacGruber (2010) – Dieter Von Cunth

Twixt (2011) – Hall Baltimore

Planes (2013) – Bravo (seslendirme)

Song to Song (2017) – Duane

Paydirt (2020) – Sheriff Tucker

Top Gun: Maverick (2022) – Tom "Iceman" Kazansky

Knight Rider (1984) – (konuk oyuncu)

The Murders in the Rue Morgue (1986) – C. Auguste Dupin

Entourage (2004) – Kendisi (konuk oyuncu)

Psych (2012) – Garth Longmore (konuk oyuncu)

