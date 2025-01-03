Uzak Şehir final mi oldu, olacak?

Kanal D ekranlarında her pazartesi izleyicisi ile buluşan Uzak Şehir dizisi güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosuyla dikkat çekiyor. Sevilen dizinin oyuncu kadrosunda Sinem Ünsal, Ozan Akbaba, Gonca Cilasun, Mine Kılıç, Müfit Kayacan, Atakan Özkaya, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Nazmi Kırık, İlkay Kayku gibi isimler yer alıyor.



Uzak Şehir Ne Zaman Final Yapacak?



Uzak Şehir Masalı dizisi her pazartesi izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor. Kanal D yönetimi ile Uzak Şehir dizisi yapımcı arasında 6 bölümlük bir ön sözleşme imzalandı. Eğer dizi izlenme sayılarında beklenen değerleri yakalayabilirse Uzak Şehir dizisi için yeni bir sözleşme imzalanacak ve dizi en az bir sezon yayınlanmaya devam edecek.

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