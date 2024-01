Toronto Raptors genel menajeri Masai Ujiri, eski oyuncusu Pascal Siakam'ın takımdan ayrılışı hakkında konuşurken gözyaşlarına hakim olamadı.



Raptors, takım tarihinin en büyük draft keşiflerinden biri olarak görülen eski oyuncusu Siakam'ı, geçtiğimiz günlerde Indiana Pacers'a takas etmişti.



Ujiri'nin, arasında iletişim kopukluğu olduğu iddia edilen Siakam'ı keşfedişini ve kendisinin Toronto'da ulaştığı başarıları anlatırken oldukça duygusal bir hal aldığı görüldü:



"Şampiyonluğu kazanan iki Afrikalı oyuncum vardı. Bunu onlarla paylaşmıştım. Pascal ve babasını Basketball Without Borders'tayken (NBA ve FIBA'nın global basketbol gelişim ve topluluk destek programı) hatırlıyorum.



Birçok kişi Pascal'ın Güney Afrika'da Basketball Without Borders'a geldiğini bilmez. Kamerun'daki Pastoral Okulu'na kabul edilmişti. O programa da sadece Güney Afrika'daki kız kardeşini görmek için gelmişti. Sonra okula geri dönecekti derken, All-NBA seçildi, All-Star oldu ve şampiyonluk yaşadı...



Kendisi, Afrikalı bir oyuncunun sırf benchte oturup yüzük kazandığı basmakalıp bir senaryo içinde değildi. Skor üretiyordu, katkıda bulunuyordu ve aklınıza gelebilecek her şeyi yapıyordu. Size daha önce de söylemiştim, nerede olursa olsun, bu adamın başarısı benim başarımdır."



Siakam, Raptors forması giydiği sekiz sezonda 17,4 sayı, 6,5 ribaund ve 3,6 asist ortalamaları yakalamış ve ikişer kez All-NBA ve All-Star kadrolarına seçilirken, 2019'da da şampiyonluğu kazanmıştı.