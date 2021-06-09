UEFA'dan ağır ceza: 7 yıl men!

UEFA, dolandırıcılık, rüşvet ve yolsuzluk suçlamaları nedeniyle incelemeye alınan Letonya'dan Ventspils takımının, Avrupa kupalarından 7 yıl men edildiğini açıkladı.
Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu tarafından alınan ve UEFA'nın resmi internet sayfasından duyurulan karara göre Ventspils takımı, 2027-2028 sezonu sonuna kadar Avrupa'da uluslararası bir müsabaka oynayamayacak.
Karara göre, kulüp yetkililerinden Adlan Shishkanov ömür boyu, Nikolajs Djakins ise 4 yıl futboldan men edildi.
Ayrıca UEFA, verdiği kararların dünya çapında uygulanmasını FIFA'dan talep etti.
Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu tarafından alınan ve UEFA'nın resmi internet sayfasından duyurulan karara göre Ventspils takımı, 2027-2028 sezonu sonuna kadar Avrupa'da uluslararası bir müsabaka oynayamayacak.
Karara göre, kulüp yetkililerinden Adlan Shishkanov ömür boyu, Nikolajs Djakins ise 4 yıl futboldan men edildi.
Ayrıca UEFA, verdiği kararların dünya çapında uygulanmasını FIFA'dan talep etti.