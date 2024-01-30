Indiana Pacers yıldızı Tyrese Haliburton'ın bu gece Boston Celtics karşısında parkelere geri dönebileceği bildirildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, Pacers'ın bu gece Celtics ile oynayacağı karşılaşma için Haliburton'ı tekrar kadroya almayı umduğunu söyledi.



Haliburton, diz arkası kirişindeki gerginlik nedeniyle Indiana'nın son 11 maçının 10'unu kaçırmış, ancak geçtiğimiz gün takımla antrenman yapmıştı.



Pacers yıldızı, 8 Ocak'ta Boston'a karşı kazanılan galibiyette sakatlanmış ve 19 Ocak'ta Portland'daki karşılaşmada geri dönmüş, ancak sonraki beş maçta forma giyememişti.



18 Şubat'ta Indianapolis'te oynanacak All-Star Maçı için Doğu Konferansı'nın ilk beş oyuncusu arasında seçilen Haliburton, bu sezon maç başına 23,6 sayı ve ligin en iyisi olan 12,6 asist ortalamalarını yakalıyor.



