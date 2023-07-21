Haber Tarihi: 21 Temmuz 2023 16:47 - Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2023 16:47

Twitter çöktü mü, neden açılmıyor? 21 Temmuz Twitter'da sorun mu var?

Twitter neden açılmıyor ve çöktü mü soruları, sosyal medya platformuna erişim sağlayamayan kullanıcıların gündemini oluşturuyor. Zaman zaman siteye erişimde ya da uygulama üzerinden Twitter durduruldu ve kullanım limiti aşıldı hatası ile karşı karşıya kalabilen kullanıcılar Twitter neden açılmıyor soruları ile de cevap aranan konuyla ilgili araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, 21 Temmuz 2023 Twitter çöktü mü, neden açılmıyor? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Twitter çöktü mü, neden açılmıyor? 21 Temmuz Twitter'da sorun mu var?
Abone Ol
Twitter neden açılmıyor ve çöktü mü sorusu, Twitter erişim sorunu yaşayan bazı kullanıcılar tarafından arama motorları aracılığıyla sorgulanıyor. Yaşadıkları sorun üzerine 'Twitter açılmıyor' ve 'Twitter'a neden girilmiyor' gibi sorgularla konuya cevap arayan pek çok kişi, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. 
21 TEMMUZ 2023 TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?
Popüler sosyal medya platformu Twitter'da global raporlamalar çerçevesinde herhangi bir sorun olmadığı belirtiliyor. Bölgesel ya da kullanıcı hesabı bazlı sorunlar neticesinde Tweet gönderememe ya da akışı yenileyememe gibi sorunlar olabiliyor.

Bu tarz durumlarda ise kullanıcıların tarayıcı ve uygulama önbelleklerini temizlemeleri, sorunun çözümüne imkan tanıyabiliyor.

Twitter'da global ya da bölgesel bazda geneli kapsayan bir sorun yaşanması halinde haberimiz güncellenecektir.

Elon Musk Twitter üzerinden yaptığı açıklamada geçici sınırlama getirdiklerini belirterek alınan kararları duyurdu:

- Doğrulanmış hesaplar günde 10000 gönderi okumakla sınırlıdır
- Doğrulanmamış hesaplar günde 1000 gönderiye kadar
- Günde 600'e kadar yeni doğrulanmamış hesaplar



Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Dorukhan Toköz'ün yeni takımı açıklandı! Futbol Dorukhan Toköz'ün yeni takımı açıklandı!
Cenk Özkacar: 'Vazgeçilmez olacağım' Valencia Cenk Özkacar: "Vazgeçilmez olacağım"
Göztepe ayrılığı açıkladı Spor Toto 1. Lig Göztepe ayrılığı açıkladı
Twitter çöktü mü, neden açılmıyor? 21 Temmuz Twitter'da sorun mu var? Gündem Twitter çöktü mü, neden açılmıyor? 21 Temmuz Twitter'da sorun mu var?
İşte Galatasaray'ın 'Kale Arkası' projesi Galatasaray İşte Galatasaray'ın 'Kale Arkası' projesi
Beşiktaş'a bir kötü haber daha! Türkiye Transferler Beşiktaş'a bir kötü haber daha!
Dimitris Pelkas, Süper Lig'e geri döndü! Türkiye Transferler Dimitris Pelkas, Süper Lig'e geri döndü!
Burnley, Nathan Redmond'ı açıkladı Premier Lig Burnley, Nathan Redmond'ı açıkladı
Galatasaray'ın Zalgiris maçı kadrosu açıklandı! Galatasaray Galatasaray'ın Zalgiris maçı kadrosu açıklandı!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Mert Müldür'e G.Saray ve F.Bahçe'den aynı teklif
2
Attila Szalai, Hoffenheim'e transfer için ayrıldı!
3
Lyanco'nun Beşiktaş'a transferi iptal!
4
Ancelotti'den, Arda Güler'e övgü
5
Fenerbahçe'den Wilfried Zaha'ya rekor teklif! Kabul ederse tarihe geçecek
6
Yusuf Demir'e sürpriz talip!
7
Modeste'in menajeri İstanbul'a geldi!

SON HABERLER

yukarı ok