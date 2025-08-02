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TV100 Canlı İzle: Şifreli mi, Hangi Kanalda, D-Smart'ta, Digitürk'te Var mı? TV100 Frekans Bilgileri ve Yayın Akışı
Haber Tarihi: 02 Ağustos 2025 18:20 -
Güncelleme Tarihi:
02 Ağustos 2025 18:20
TV100 Canlı İzle: Şifreli mi, Hangi Kanalda, D-Smart'ta, Digitürk'te Var mı? TV100 Frekans Bilgileri ve Yayın Akışı
Galatasaray - Lazio maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler için TV100 frekans bilgileri, kanal numaraları ve yayın akışı burada! TV100 şifreli mi, D-Smart ve Digitürk'te kaçıncı kanalda? Tüm detaylar için tıklayın.
Galatasaray-Lazio maçı, TV100 ekranlarından şifresiz ve ücretsiz olarak yayınlanacak. Aynı zamanda S Sport Plus platformunda da izlenebilecek. Ancak bu platform ücretlidir, üyelik gerektirir.
Galatasaray-Lazio Maçı Ne Zaman ve Hangi Kanalda?
Galatasaray ile Lazio arasındaki hazırlık maçı 2 Ağustos 2025 Cumartesi günü saat 21.00'de başlıyor. Maç, TV100 ekranlarından şifresiz ve ücretsiz olarak canlı yayınlanacak. Bu sayede Galatasaray taraftarları ve futbolseverler, herhangi bir ücret ödemeden maçı izleyebilecek. Ayrıca maç, ücretli yayın platformu S Sport Plus üzerinden de takip edilebilir.
TV100 Şifreli mi, D-Smart ve Digitürk'te Kaçıncı Kanalda?
TV100 kanalı şifresiz yayın yapmaktadır. Maçı izlemek için herhangi bir abonelik veya ekstra ücret ödemenize gerek yoktur.
TV100'ü izleyebileceğiniz yayın platformları ve kanal numaraları ise şöyle:
Digiturk: 37. kanal
D-Smart: 37. kanal
Turkcell TV: 37. kanal
Kablo TV: 37. kanal
Tivibu: 47. kanal
TKGS: 30. kanal
TV100 Güncel Frekans Bilgileri
Uydu alıcınızda TV100 kanalını bulmak için aşağıdaki frekans bilgilerini kullanabilirsiniz:
TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 36 BATI
Frekans: 11837
Polarizasyon: V (Dikey)
Sembol Oranı: 30000
FEC: 2/3
TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 31 DOĞU
Frekans: 12083
Sinyal Oranı: 13750
FEC: 2/3
Polarizasyon: H (Yatay)
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