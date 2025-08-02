Haber Tarihi: 02 Ağustos 2025 18:20 - Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2025 18:20

TV100 Canlı İzle: Şifreli mi, Hangi Kanalda, D-Smart'ta, Digitürk'te Var mı? TV100 Frekans Bilgileri ve Yayın Akışı

Galatasaray - Lazio maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler için TV100 frekans bilgileri, kanal numaraları ve yayın akışı burada! TV100 şifreli mi, D-Smart ve Digitürk'te kaçıncı kanalda? Tüm detaylar için tıklayın.

TV100 Canlı İzle: Şifreli mi, Hangi Kanalda, D-Smart'ta, Digitürk'te Var mı? TV100 Frekans Bilgileri ve Yayın Akışı
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Galatasaray-Lazio maçı, TV100 ekranlarından şifresiz ve ücretsiz olarak yayınlanacak. Aynı zamanda S Sport Plus platformunda da izlenebilecek. Ancak bu platform ücretlidir, üyelik gerektirir.

Galatasaray-Lazio Maçı Ne Zaman ve Hangi Kanalda?

Galatasaray ile Lazio arasındaki hazırlık maçı 2 Ağustos 2025 Cumartesi günü saat 21.00'de başlıyor. Maç, TV100 ekranlarından şifresiz ve ücretsiz olarak canlı yayınlanacak. Bu sayede Galatasaray taraftarları ve futbolseverler, herhangi bir ücret ödemeden maçı izleyebilecek. Ayrıca maç, ücretli yayın platformu S Sport Plus üzerinden de takip edilebilir.

TV100 Şifreli mi, D-Smart ve Digitürk'te Kaçıncı Kanalda?

TV100 kanalı şifresiz yayın yapmaktadır. Maçı izlemek için herhangi bir abonelik veya ekstra ücret ödemenize gerek yoktur.

TV100'ü izleyebileceğiniz yayın platformları ve kanal numaraları ise şöyle:

Digiturk: 37. kanal

D-Smart: 37. kanal

Turkcell TV: 37. kanal

Kablo TV: 37. kanal

Tivibu: 47. kanal

TKGS: 30. kanal

TV100 Güncel Frekans Bilgileri

Uydu alıcınızda TV100 kanalını bulmak için aşağıdaki frekans bilgilerini kullanabilirsiniz:

TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 36 BATI

Frekans: 11837

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol Oranı: 30000

FEC: 2/3

TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 31 DOĞU

Frekans: 12083

Sinyal Oranı: 13750

FEC: 2/3

Polarizasyon: H (Yatay)
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