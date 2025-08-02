TV100 Canlı İzle: Şifreli mi, Hangi Kanalda, D-Smart'ta, Digitürk'te Var mı? TV100 Frekans Bilgileri ve Yayın Akışı

Galatasaray-Lazio maçı, TV100 ekranlarından şifresiz ve ücretsiz olarak yayınlanacak. Aynı zamanda S Sport Plus platformunda da izlenebilecek. Ancak bu platform ücretlidir, üyelik gerektirir.



Galatasaray-Lazio Maçı Ne Zaman ve Hangi Kanalda?



Galatasaray ile Lazio arasındaki hazırlık maçı 2 Ağustos 2025 Cumartesi günü saat 21.00'de başlıyor. Maç, TV100 ekranlarından şifresiz ve ücretsiz olarak canlı yayınlanacak. Bu sayede Galatasaray taraftarları ve futbolseverler, herhangi bir ücret ödemeden maçı izleyebilecek. Ayrıca maç, ücretli yayın platformu S Sport Plus üzerinden de takip edilebilir.

TV100 kanalı şifresiz yayın yapmaktadır. Maçı izlemek için herhangi bir abonelik veya ekstra ücret ödemenize gerek yoktur.

TV100'ü izleyebileceğiniz yayın platformları ve kanal numaraları ise şöyle:

Digiturk: 37. kanal

D-Smart: 37. kanal

Turkcell TV: 37. kanal

Kablo TV: 37. kanal

Tivibu: 47. kanal

TKGS: 30. kanal

Uydu alıcınızda TV100 kanalını bulmak için aşağıdaki frekans bilgilerini kullanabilirsiniz:

Frekans: 11837

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol Oranı: 30000

FEC: 2/3

Frekans: 12083

Sinyal Oranı: 13750

FEC: 2/3

Polarizasyon: H (Yatay)