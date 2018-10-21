Tuzlaspor, yoluna doludizgin devam ediyor

TFF 2. Lig'de 9. hafta maçları, 21 Ekim Pazar günü oynanan karşılaşmalarla başladı.
TFF 2. Lig'de gruplarda oynanan maçların sonuçları şöyle:
Kırmızı Grup
Tokatspor-Kırklarelispor: 1-0
Konya Anadolu Selçukspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 0-4
Tuzlaspor-Sivas Belediyespor: 3-0
Darıca Gençlerbirliği-BUGSAŞ Spor: 1-0
Fatih Karagümrük-Etimesgut Belediyespor: 3-0
Beyaz Grup
Amed Sportif Faaliyetler-Gümüşhanespor: 1-4
Keçiörengücü-Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 3-2
Niğde Anadolu-Bayrampaşa: 1-1
Hacettepe-İnegölspor: 1-0
Sarıyer-Gaziantepspor: 2-1
UTAŞ Uşakspor-Ankara Demirspor: 1-0
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TFF 2. Lig'de gruplarda oynanan maçların sonuçları şöyle:
Kırmızı Grup
Tokatspor-Kırklarelispor: 1-0
Konya Anadolu Selçukspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 0-4
Tuzlaspor-Sivas Belediyespor: 3-0
Darıca Gençlerbirliği-BUGSAŞ Spor: 1-0
Fatih Karagümrük-Etimesgut Belediyespor: 3-0
Beyaz Grup
Amed Sportif Faaliyetler-Gümüşhanespor: 1-4
Keçiörengücü-Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 3-2
Niğde Anadolu-Bayrampaşa: 1-1
Hacettepe-İnegölspor: 1-0
Sarıyer-Gaziantepspor: 2-1
UTAŞ Uşakspor-Ankara Demirspor: 1-0
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın