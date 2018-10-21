  •  
    Emenike'den Fener'e; "Şaka değil, uyanın.."
  •  
    "F.Bahçe, Süper Lig'in iyi bir Anadolu takımı gibi"
  •  
    Obradovic'i çıldırttılar ve işte o anın videosu
  •  
    Ve Önder Özen açıkladı; Kurtuluşun formülü; '3'
  •  
    G.Saray'da yılın transfer sürprizi de an meselesi!

Tuzlaspor, yoluna doludizgin devam ediyor

TFF 2. Lig'de 9. hafta maçları, 21 Ekim Pazar günü oynanan karşılaşmalarla başladı.

Kaynak: AA
Tuzlaspor, yoluna doludizgin devam ediyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Ekim 2018 17:26
TFF 2. Lig'de 9. hafta maçları, 21 Ekim Pazar günü oynanan karşılaşmalarla başladı.

TFF 2. Lig'de gruplarda oynanan maçların sonuçları şöyle:

Kırmızı Grup

Tokatspor-Kırklarelispor: 1-0

Konya Anadolu Selçukspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 0-4

Tuzlaspor-Sivas Belediyespor: 3-0

Darıca Gençlerbirliği-BUGSAŞ Spor: 1-0

Fatih Karagümrük-Etimesgut Belediyespor: 3-0

Beyaz Grup

Amed Sportif Faaliyetler-Gümüşhanespor: 1-4

Keçiörengücü-Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 3-2

Niğde Anadolu-Bayrampaşa: 1-1

Hacettepe-İnegölspor: 1-0

Sarıyer-Gaziantepspor: 2-1

UTAŞ Uşakspor-Ankara Demirspor: 1-0

 

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için