Tuzlaspor ve Menemenspor yenişemedi!

Spor Toto 1. Lig 15. hafta mücadelesinde Tuzlaspor sahasında Menemenspor ile 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Tuzlaspor ve Menemenspor yenişemedi!
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11 Aralık 2021 17:55
Spor Toto 1. Lig 15. hafta mücadelesinde Tuzlaspor sahasında Menemenspor ile karşılaştı.

Eyüp Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Tuzlaspor'un golünü 82. dakikada penaltıdan Selçuk Alibaz kaydederken, Menemenspor'un golünü 22. dakikada Ibrahim Rasheed attı.

Bu sonuçla Tuzlaspor puanını 22'ye çıkarırken, Denizlispor puanını 19 yaptı.

Ligin 16. haftasında Tuzlaspor deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak, Menemenspor ise Denizlispor'u konuk edecek.


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