Son maçta yenilgi

İlk maç 1994'te

SSCB döneminde 15 maç

Maçlar

Tarih Yer Organizasyon Sonuç 20.04.1994 Bursa Özel 0-1 22.04.1998 Moskova Özel 0-1 31.08.2016 Antalya Özel 0-0 05.06.2018 Moskova Özel 1-1 07.09.2018 Trabzon UEFA Uluslar Ligi 1-2

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup üçüncü maçında 14 Ekim Pazar günü deplasmanda konuk olacağı Rusya ile tarihinde 6. kez karşı karşıya gelecek.Ay-yıldızlı ekip, Rusya ile daha önce oynadığı 5 maçın hiçbirinde galip gelemedi. Yapılan 5 karşılaşmanın 3'ünü kaybeden milliler, 2 kez ise rakibiyle berabere kaldı.Bu müsabakalarda 2 gol atan milliler, kalesinde 5 gol gördü.İki ekip son olarak, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'un ilk maçında 7 Eylül 2018'de Trabzon'da karşı karşıya geldi.Türkiye ve Rusya arasındaki müsabaka, konuk ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.Ay-yıldızlı ekibin tek golünü 41. dakikada Serdar Aziz attı. Rusya'ya galibiyeti getiren goller ise 13. dakikada Denis Cheryshev ve 49. dakikada Artem Dzyuba'dan geldi.Türkiye ve Rusya, ilk kez 20 Nisan 1994'te Bursa Atatürk Stadı'nda oynanan hazırlık maçında karşılaştı.İki ülke arasındaki ilk maçı Rusya, Dmitri Radchenko'nun golüyle 1-0 kazandı.22 Nisan 1998'de bu kez Moskova'da yapılan müsabakada Rusya aynı skorla galip geldi.Türkiye, SSCB döneminde rakibiyle yaptığı 15 maçın 12'sini kaybetti, 3'ünü kazandı.Bu müsabakalarda sadece 8 gol atabilen ay-yıldızlı ekip, kalesinde 30 gole engel olamadı.Not: Maç sonuçlarında ilk takım olarak Türkiye alınmıştır.