Türk polisinin Dünya Kupası mesaisi için hazırlıklar son aşamada

Türk polisi, Katar'da gerçekleştirilecek 2022 FIFA Dünya Kupasının güvenliğini sağlayacak, organizasyon süresince Türkiye'den götürülecek dedektör köpekler de kullanılacak.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Katar'da 21 Kasım-18 Aralık'ta düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nın güvenliğinde Türkiye-Katar arasındaki güvenlik iş birliği kapsamında ana paydaş olarak Türk polisi yer alacak.



Dünya Kupası süresince geçici olarak Katar'da yaklaşık 3 bin çevik kuvvet ve hazır kuvvet, özel harekat polisi ve bomba uzmanı görev alacak. Türkiye'den götürülecek bomba arama ve dedektör köpekler de yapılacak aramalarda kullanılacak. Türk polisi, müsabakaların yapılacağı stadyumların güvenliklerini sağlayacak.



Katar'daki Dünya Kupası organizasyonu için İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü de hazırlıklarını son aşamaya getirdi.



Üst düzey güvenlik



Bakan Süleyman Soylu'nun talimatıyla Dünya Kupası'nın güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması için çalışmalar yürüten bakanlık bürokratları ve emniyet yetkilileri, ikili görüşmelerini de sürdürüyor.



Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat, Güvenlik, Dış İlişkiler ve Kriminal Daire Başkanlıklarında görevli üst düzey yetkililer, 5-6 Haziran'da Katar'a resmi çalışma ziyareti gerçekleştirecek, Türk polisinin görev sürecine ve güvenlik önlemlerine yönelik tüm planlamalar ele alınacak.



Emniyet tarafından 2019'dan bugüne kadar başta "spor güvenliği", "toplumsal olaylara müdahale", "terörizme karşı önemli tesisleri koruma", "köpek eğitimi" gibi konularda 47 program düzenlenerek toplam 791 Katarlı kursiyere eğitim verildi.



Önümüzdeki süreçte Katar Polis Teşkilatına yönelik, "Spor Güvenliği ve Dünya Kupasına" hazırlık kapsamında ihtiyaçlar ve talepler doğrultusunda eğitim programları düzenlenmeye devam edilecek.





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