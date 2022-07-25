TREZEGUET SORUMLULUKTAN KAÇMADI

TRABZONSPOR'A MALİYETİ NE KADAR?

SÜPER LİG'İ BİLEN BİR OYUNCU..

Spor Toto Süper Lig'de geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor, 3-0 kaybettiği Torino maçında takım olarak iyi sinyaller vermedi. Bordo-mavililerde yeni transferlerden Trezeguet, geçer not alan isimlerden biri oldu. Abdullah Avcı, futbolcudan sezon içinde çok şey bekliyor.Torino maçında sık sık savunma hattına gelen Mısırlı oyuncu, hücum organizasyonlarında da sorumluluk almaktan kaçmadı. 74 dakika sahada kalan Trezeguet, 3 şutun tamamında isabet sağladı. 23 kez topla buluşan bordo-mavililerin yeni transferi 16 isabetli pasla birlikte yüzde 87.5 başarı oranı elde etti.Torino maçında yerini son bölümde Emrehan Gedikli'ye bırakan Trezeguet, Trabzonspor ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştı. Aston Villa'ya futbolcu için 4 milyon euro, yıllık 1'er milyon euro ödenecek şekilde taksitlendirilmişti. Oyuncu ise Trabzonspor'dan yıllık 1.5 milyon euro gelir elde edecek.Trezeguet, 2017'de transfer olduğu Süper Lig temsilcisi Kasımpaşa'da iki sezon forma giymişti. Kasımpaşa'da 71 resmi maça çıkan Mısırlı oyuncu, 25 gol atıp, 18 de gol pası vermişti. Trezeguet, geçen sezonun ikinci yarısında Medipol Başakşehir ile çıktığı 13 maçta ise 6 gol kaydedip, 4 asiste imza atmıştı.