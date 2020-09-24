Transferde Fenerbahçe - Galatasaray derbisi!

Ezeli rakipler transferde birkez daha karşı karşıya geldi.



Galatasaray ve Fenerbahçe, Altınordu'nun harika çocuğu Ravil Tagir için harekete geçti. İki kulübün de Altınordu'ya resmi teklif yaptığı öğrenildi. Galatasaray'da Fatih Terim, Fenerbahçe'de ise Emre Belözoğlu, bu transfer için ısrarcı oldu.



Alınan bilgilere göre Ege kulübü 17 yaşındaki stoper için 2.5 milyon Euro bonservis ücreti ve bir sonraki satıştan yüzde 25 gelir talep etti.



Ravil Tagir'in ilk hedefinin Avrupa'ya gitmek olduğu ancak Galatasaray ve Fenerbahçe'ye de sıcak baktığı belirlendi. Genç yıldız için pazarlılar önümüzdeki günlerde de devam edecek.



