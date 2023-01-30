Haber Tarihi: 30 Ocak 2023 12:02 - Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2023 12:02

Trafik cezaları silinecek mi, ne zaman silinecek? 2023 trafik cezası affı için nereye başvurulacak?

2023 trafik cezalarına ilişkin son dakika gelişmeler, araç sahipleri tarafından merak ediliyor. Kabine Toplantısı sonrası yeni borç yapılandırma paketinin detayları belli olmuştu. Erdoğan 2 bin liraya kadar olan vergi, ceza faiz gibi borçların silindiğini duyurmuştu. Ayrıca 2.5 milyon sürücünün ceza puanı silinerek 10 bine yakın sürücü için ehliyet affı getirildi. Geçmiş yıllarda trafik cezası borcu olanlar ve henüz ödeme yapmayanlar gelişmeleri merak ediyor. Peki trafik cezaları silinecek mi, ne zaman silinecek? 2023 trafik cezası affı için nereye başvurulacak?

Trafik cezaları silinecek mi, ne zaman silinecek? 2023 trafik cezası affı için nereye başvurulacak?
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Trafik cezaları affının detayları belli olmaya başladı. Vergi daireleri, SGK, gümrük müdürlükleri, il özel idareleri ile birlikte kamu kurum ve kuruluşlara olan borçların cezaları kaldırıldı. AK Parti Grup Başkan Vekili Elitaş Borç yapılandırmasından faydalanmak isteyenlerin 30 Nisan 2023 tarihine kadar başvuru yapabileceklerini duyurdu. 2 bin liranın altındaki borçlar silinirken gözler trafik cezalarına çevrildi. Sürücüler için ayrıca alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralanmalı kaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihmallerden kaynaklanan ceza puanları dışındaki puanlar silindi. Peki 2023 Trafik cezaları silindi mi, hangi borçlar silindi? İşte, son durum…  
TRAFİK CEZALARI SİLİNECEK Mİ?

Borç yapılandırması kapsamında 2 bin liranın altında bulunan vergi ve cezalar silinecek. Bu durumda 31 Aralık 2022 tarihi öncesinde kesilen trafik cezaları da silinecek.
Ancak dört farklı trafik cezası bulunan ve bunların toplamı 2.500 TL'yi aşması durumunda hiçbir borç silinmeyecek. Trafik cezası toplamı 2.000 liranın altında olduğu takdirde bu borçların ödenmesine gerek kalmayacak.

2023 TRAFİK CEZALARI BELLİ OLDU

Trafikte kuralları ihlal ettiği tespit edilen araç sürücülere ceza kesiliyor. Bu kapsamında hız sınırını aşan, alkollü araç kullanan, emniyet kemeri takmayan, emniyet şeridini ihlal eden sürücülerin 2023 yılında ödeyecekleri ücretler belli oldu. 2023 yılında idari para cezaları %112,9 oranında zamlandı. İşte, yeni trafik cezaları;

Alkollü araç kullanma cezası, ilk kez yakalananlar için 4 bin 064 TL, alkol testine itiraz etme cezası 8 bin 551 TL, çıkma ya da siren kullanma cezası 4 bin 604 TL, aracı plakasız kullanma cezası 4 bin 064 TL, drift atma cezası 20 bin 342 TL, ehliyetsiz araç kullanma cezası 8 bin 190 TL, emniyet kemeri takmama 8 bin 190 TL, emniyet şeridini ihlal etme 4 bin 064 TL, hız sınırını %10-30 oranlarında aşma 951 TL, kırmızı ışıkta geçme cezası 951 TL oldu.

MUAYENESİZ TRAFİĞE ÇIKANLAR DİKKAT!

Araç muayene tarihi geldiği halde muayenesini yaptırmayan ve araçlarını kullanmaya devam eden araç sürücülerine 951 TL ceza kesilecek. Bunun dışında seyir halinde telefonla konuşanlara 951 TL, sahta plaka kullananlara 20 bin 302 TL, takip mesafesine uymayanlara ise 436 TL ceza kesilecek. 2023 yılında en yüksek ceza ise uyuşturucu madde etkisindeyken araç kullanma cezası oldu. Uyuşturucu madde kullanarak trafiğe çıkanlara 20 bin 977 TL ceza kesilecek.
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BORÇ ÖDEMESİ İÇİN SON TARİH BELLİ OLDU

Ak Parti Grup Başkanvekili Elitaş, borç yapılandırmasına ilişkin kanun teklifinin tamamlandığını açıkladı. Elitaş açıklamasında ". Vatandaşlarımızın tüm borçlarını yapılandırma kapsamına aldık tüm vergiler askerlik, daha önce hiç yapılandırmada yer almayan cezalar, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları, madenlerden devlet hakkı gibi ne tür borç varsa yapılandırılıp ödenecek. Hazırladığımız teklifte 31 aralık 2022'yi esas aldık." dedi.

Elitaş açıklamasının devamında " Faydalanmak isteyenler 30 nisan 2023 tarihinde kadar ilgili idareye başvuracak ve yapılandırılan tutarları peşin veya taksitle ödeyecek. Bu kanunda yapılandırılan borçlar 48 ayda tahsil edilebilecek." ifadelerini kullandı.

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