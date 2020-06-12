Trabzonspor'un makineleri. 68 gole katkı!

Trabzonspor'un Göztepe ile oynadığı maçta birer gol atan Nwakaeme ve Ekuban, Sörloth ile birlikte inanılmaz bir skor katkısına da imza attı.



Trabzonspor forması altında bu sezon çıktıkları maçlarda toplam 68 gole direkt katkı sağlayan Nwakaeme, Ekuban ve Sörloth üçlüsü bu alanda Avrupa'nın önde gelen "üçlü" yıldızlarıyla da yarıştı.



Trabzonspor forması altında bu sezon 14 gol, 8 asistlik bir performans sergileyen Nwakaeme'ye 8 gol, 5 asistlik performansla Ekuban katkı sağladı.



Sörloth ise Süper Lig kariyerinde ilk kez 5 maç üst üste bir maçta gol atamamasına rağmen Trabzonspor'a bu sezon 25 gol, 8 asistlik bir katkı yaptı.



