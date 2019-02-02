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Trabzonspor'da şoku Ünal Karaman açıkladı!

Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, Ankaragücü maçının ardından kaleci Uğurcan Çakır'ın sakatlığı hakkında konuştu.

Kaynak: DHA
Trabzonspor'da şoku Ünal Karaman açıkladı!
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02 Şubat 2019 19:16
Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında sahasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, zor bir maç oynadıklarını ancak her şeye kazanmanın güzel olduğunu söyledi.

Karaman, maç sonrası yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Bizim açımızdan zor bir müsabaka oynadık. Her şeye rağmen kazanmak güzel. Çünkü bu 3 puan, ligde bulunduğumuz pozisyonu, korumu ve daha alttaki takımların bize yaklaşmasını engelleme noktasında önemliydi. Kazanmak ve 3 puan almak güzel. Bunun yanında sıkıntılarla uğraşıyoruz. Novak'ın ayak parmağında bir kırık söz konusu. Uğurcan'ın arka adalesinde yırtık şüphesi var. Her şeye rağmen mücadeleyi devam ettireceğiz. Bu stresli müsabakalarda ikinci golü bulamazsanız o stres maç boyunca hiçbir şekilde yakınızdan düşmüyor. Ne olursa olsun oyuncuların kazanma adına verdikleri mücadele son derece olumluydu. 3 puan aldığımız için mutluyuz."Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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