Trabzonspor'da Benik Afobe, 16 maç sonra ilk 11'de

Trabzonspor'da son olarak Süper Lig'in 11. haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynanan karşılaşmanın başlangıç kadrosunda yer alan Benik Afobe, 16 hafta sonra ilk 11'de sahaya çıktı.



Orta saha oyuncusu Lewis Baker da 4 maç aradan sonra ilk 11'de forma şansı buldu.



Öte yandan, Trabzonsporlu bir grup taraftar, maç öncesi bordo-mavili takımın otobüsünün geçiş güzergahında meşale yakıp, tezahüratlar yaptı.



Aytemiz Alanyaspor'da ise kaleci Jose Marafona, savunmada Steven Caulker, forvette de Khouma Babacar sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almazken, Davidson ise yedek soyunduruldu.



Karşılaşma öncesi, helikopter kazasında şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunuldu.



