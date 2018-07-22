Trabzonspor yeni transferi açıkladı!

Trabzonspor, Esteghlal FC kulübünden 22 yaşındaki stoper Majid Hosseini'nin transferi için oyuncuyla görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.
KAP'a yapılan bildirimde, "Seyedmajid Hosseini'nin Esteghlal FC ile olan sözleşmesinde yer alan buy-out maddesinin kulübümüz tarafından kullanıldığı, resmi olarak Esteghlal FC'ye bildirilmiş olup, futbolcu ile de sözleşme yapılması konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
1,83'lük sağ ayaklı stoper, sağ bek ve ön libero pozisyonlarında da forma giyebiliyor.
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KAP'a yapılan bildirimde, "Seyedmajid Hosseini'nin Esteghlal FC ile olan sözleşmesinde yer alan buy-out maddesinin kulübümüz tarafından kullanıldığı, resmi olarak Esteghlal FC'ye bildirilmiş olup, futbolcu ile de sözleşme yapılması konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
1,83'lük sağ ayaklı stoper, sağ bek ve ön libero pozisyonlarında da forma giyebiliyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın