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Trabzonspor yeni transferi açıkladı!

Yeniden yapılanma çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, İran'ın Esteghlal FC kulübünden Majid Hosseini'nin transferi için açıklama yaptı.

Kaynak: Sporx.com
Trabzonspor yeni transferi açıkladı!
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22 Temmuz 2018 17:30
Trabzonspor, Esteghlal FC kulübünden 22 yaşındaki stoper Majid Hosseini'nin transferi için oyuncuyla görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

KAP'a yapılan bildirimde, "Seyedmajid Hosseini'nin Esteghlal FC ile olan sözleşmesinde yer alan buy-out maddesinin kulübümüz tarafından kullanıldığı, resmi olarak Esteghlal FC'ye bildirilmiş olup, futbolcu ile de sözleşme yapılması konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

1,83'lük sağ ayaklı stoper, sağ bek ve ön libero pozisyonlarında da forma giyebiliyor.


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