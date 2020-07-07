Trabzonspor transferi açıkladı!

"ÖNÜMDE UZUN BİR YOL VAR"

Trabzonspor, Altınordu'dan 19 yaşındaki kaleci Muhammet Taha Tepe ile anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi.Trabzonspor'un yaptığı açıklamada, "." ifadeleri yer aldı.Anlaşmaya göre Trabzonspor, Altınordu A.Ş.'ye sözleşme fesih bedeli olarak 2 milyon 383 bin lira ödeyecek.Ayrıca, futbolcunun, Trabzonspor A.Ş. ile sözleşmesi devam ederken, üçüncü bir kulübe kesin transferi halinde, Altınordu'ya ödenen tüm ücretlerin düşülmesi sonrası kalan tutarın yüzde 20'sinin ödeneceği duyuruldu.TS CLUB'tan sorumlu yönetim kurulu üyesi Yalçın Orhan'ın katılımıyla gerçekleşen törende 2001 doğumlu Muhammet Taha Tepe ilk transfer tescil döneminde kendisini Trabzonspor'a bağlayan ön sözleşmeyi imzaladı.Yönetim Kurulu üyesi Yalçın Orhan imza töreninde yaptığı açıklamada, "Kulübümüzde forma giyen kaleciler her zaman adından söz ettirmiştir. Her dönemde Türkiye'de ve Avrupa'da gündem yaratan kalecilerimiz olmuştur. Bugün yine ileride adını çok sık duyacağınız bir isimle sözleşme imzalıyoruz. Kulübümüzün ilkeleri ve hedefleri doğrultusunda çok yetenekli ve karakterli bir arkadaşımız kadromuza kattık. Genç kalecimiz Muhammet Taha Tepe'ye başarılar diliyorum. Hem kendisi hem de bizler adına çok çalışacağını ve başarılı olacağını ümit ediyorum" dedi.Muhammet Taha Tepe ise yaptığı açıklamada, "Çok heyecanlıyım. Trabzonspor gibi büyük bir kulübe geldiğim için de çok mutluyum. Umarım kulübümüzü ve başarımı isteyenleri mahcup etmem. Bunun için çok çalışacağım" ifadeleri kullandı.Milli takımın alt yaş kategorilerinin tamamında oynayan ve Altınordu altyapısından yetişen Taha, Niğde Anadolu'da kiralık oynadı ve 26 maçta kalesinde 44 gol görürken, 5 kez kalesini gole kapattı.