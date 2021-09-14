Trabzonspor kendini aştı

Galatasaray karşısında 2-0 geriden gelen ve sahadan bir puan ile ayrılan Trabzonspor, oynadığı futbol ile dikkat çekti. Bordomavili takım ilk dört haftada topladığı 10 puanla yenilgisiz yoluna devam ederken performans verilerinde geçtiğimiz sezonun da üzerine çıktı.Sabah Gazetesi'nden Taner Karaman'ın haberine göre; Abdullah Avcı'nın talebeleri maç başına başarılı pas karnesini 407'den 468'e yükseltirken, pas başarı yüzdesini ise 83'ten yüzde 86.2'ye artırdı. Karadeniz ekibinin şut, isabetli şut ve topa sahip olma karnesi de çıkış gösterdi.Geride kalan sezonda maç başına 4.77 isabetli şut ortalaması ile oynayan Trabzonspor, bu sezon ise 6.25'i yakaladı. Bordo-mavililer 12.85'lik şut performansını 15'e çekerken, topa sahip olma karnesi %52.97'den %57.25'e çıktı. Öte yandan Trabzonspor, maç başına isabetli şut değeriyle ve maç başına attığı 2.5 gol ortalamasıyla da ligin en iyi ekibi olmayı başardı.Yükselen performansta başrolde yer alan Marek Hamsik, formu ile takımı taşımayı sürdürüyor. G.Saray karşısında 12.529 metre koşan 34 yaşındaki maestro, aynı zamanda 98 pasının sadece 6'sında isabet bulamadı. 14 uzun topunun 13'ünde başarılı olan Slovak yıldız, 1'i asist olmak üzere 6 kez de gollük kilit pas atarak maçın yıldızı oldu.Ligde 4 maçta 4 gol atarak 1976- 77 sezonunda Necmi Perekli'den sonra bunu başaran ilk isim olan Nwakaeme takımını da sırtlamaya devam ediyor. 2018-19'da Hapoel Beer Sheva'dan alınan Nijeryalı oyuncu, geride kalan 4 sezonda 117 maça çıkarken 37 gol buldu. Bu sezon Yeni Malatya, Sivas, Giresun ve son olarak da G.Saray ağlarını 32 yaşındaki sol kanat, teknik direktör Abdullah Avcı'nın da yüzünü güldürdü. Nwakame artık Necmi Perekli'nin 45 yıl önceki ilk 6 maçta bulduğu 8 gollük rekoru geçmek için çalışacak.