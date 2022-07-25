TRABZONSPOR, MURILLO İLE İLGİLENİYOR

MURILLO İÇİN ARAŞTIRMALAR BAŞLADI

ABDULLAH AVCI NE DEMİŞTİ?

Trabzonspor, 3-0 kaybettiği Torino maçının ardından bazı tedbirler aldı. Bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı, stoper pozisyonu için duydukları ihtiyacı dile getirdi. Bordo-mavililer, aynı anda 3-4 farklı isimle temas halinde. Bordo-mavililerin stoper transferi için görüştüğü oyunculardan birinin de Jeison Murillo olduğu gündemde.Sampdoria ile 1 yıl kontratı kalan Kolombiyalı futbolcu, son 2 sezonda Celta Vigo'da kiralık olarak forma giymişti. İtalyan ekibinden ayrılmayı planlayan Murillo ile Karadeniz ekibi yakından ilgileniyor. Kolombiya basını da transferdeki sıcak gelişmeleri yazıyor.Murillo için en istekli kulübün Trabzonspor olduğunu belirten Kolombiya basını, Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle oyuncunun Türkiye'ye gitmeye sıcak baktığını yazdı. Milli takımdaki yerini kaybetmemek için düzenli forma giyeceği bir yere gitmek isteyen Murillo'nun mali şartları araştırılıyor. 2.5 milyon Euro seviyelerinde bir rakamı gözden çıkartan Karadeniz ekibi, 30 yaşındaki yıldızı kadroya katmayı hedefliyor.Hatırlanacağı üzere Torino maçının ardından sağ stoper ihtiyacını tekrarlayan Abdullan Avcı, "Bu bölge için 7-8 oyuncuyla konuştuk ama olmadı. Şimdi yine bakıyoruz. Mevcutlardan iyisini almamız lazım. Mutlaka transfer yapacağız" ifadesini kullanmıştı.