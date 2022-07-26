Trabzonspor, Djiku için fiyat sordu

, stoper arayışlarını sürdürüyor.Bordo-mavililerforması giyen 27 yaşındaki Ganalı milli oyuncuiçin kulübüne fiyat sordu.Güncel değerigözüken oyuncu için ödenebilir cevap gelmesi durumunda Trabzonspor yönetim kurulu uzun vadeli bir ödeme planı ile resmen kapıyı çalacak.1.82 boyundaki futbolcuolmasının yanı sıraveolarak da görev yapabiliyor.9 Ağustos 1994 tarihinde Fransa'nın Montpellier şehrinde doğan Alexander Djiku 27 yaşında. 1.82 metre boyundaki stoper futbola Bastia alt yapısında başladı ve burada profesyonel oldu. 2017 yılında 2 Milyon Euro karşılığında SM Caen'e transfer oldu. 2019-2020 sezonunda ise bu kez 4.5 milyon euroya Strasbourg tarafından bonservisi alındı. Aslen Ganalı olan deneyimli oyuncu ülkesinin formasını 17 kez terletti ve 1 gol attı. 1 kez yılın futbolcusu seçildi. Kariyerinde çıktığı 215 maçta 5 gol atıp 1 de asist yaptı.(Haber 61)