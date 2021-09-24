Trabzonspor'dan Stefano Denswil için açıklama

Trabzonspor'dan savunma oyuncusu Stefano Denswil'in sağlık durumu hakkında açıklama geldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'dan Stefano Denswil için açıklama
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24 Eylül 2021 18:08
İttifak Holding Konyaspor maçı öncesi sol kasığından sakatlanan Trabzonsporlu futbolcu Stefano Denswil'de birinci derece kas yaralanması tespit edildiği bildirdi.

Kulüp doktoru Hakan Çelik, kulübün internet sitesinden, dün oynanan Konyaspor maçı öncesinde sakatlanan Denswil'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Çelik, açıklamasında, "Dün oynadığımız Konyaspor karşılaşması öncesi sol kasığından sakatlanan Stefano Denswil'in bugün çekilen MR grafisinde kalça fleksor kasında birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadelerini kullandı.


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