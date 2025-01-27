Trabzonspor'dan Kota Takai için temas

Trabzonspor, savunma hattındaki eksiklerini tamamlamak için çalışmalara başladı. Bordo-mavililer, Kawasaki'de oynayan Japon stoper Kota Takai için temasta.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Trabzonspor'dan Kota Takai için temas
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Ocak 2025 11:29
Devre arasında önemli değişiklikler beklenen Trabzonspor'da şu ana kadar Danylo Sikan takviyesi gerçekleşti.

En az üç transfer yapması beklenen Karadeniz ekibinde savunma için arayışlar devam ederken sürpriz bir isim gündeme geldi.

TEMASLAR BAŞLADI

Japonya'da Kawasaki takımında oynayan Japon stoper Kota Takai'yi bordo-mavili kulüp gündemine aldı ve kulübüyle temaslara başladı.

TRABZONSPOR'A SICAK BAKIYOR

Kulübüyle 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan ve güncel piyasa değeri 550 bin euro olan Kota Takai, Trabzonspor'a sıcak bakıyor.

PERFORMANSI

Düşük maliyeti nedeniyle bordo-mavili yöneticilerin iştahını kabartan 20 yaşındaki oyuncu, kulüplerin anlaşmasını beklediği öğrenildi.

Kawasaki ile 53 maçta süre alan Kota Takai 2 gol, 1 asistlik skor katkısı verdi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery