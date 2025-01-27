Trabzonspor'dan Kota Takai için temas

Devre arasında önemli değişiklikler beklenen Trabzonspor'da şu ana kadar Danylo Sikan takviyesi gerçekleşti.
En az üç transfer yapması beklenen Karadeniz ekibinde savunma için arayışlar devam ederken sürpriz bir isim gündeme geldi.
TEMASLAR BAŞLADI
Japonya'da Kawasaki takımında oynayan Japon stoper Kota Takai'yi bordo-mavili kulüp gündemine aldı ve kulübüyle temaslara başladı.
TRABZONSPOR'A SICAK BAKIYOR
Kulübüyle 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan ve güncel piyasa değeri 550 bin euro olan Kota Takai, Trabzonspor'a sıcak bakıyor.
PERFORMANSI
Düşük maliyeti nedeniyle bordo-mavili yöneticilerin iştahını kabartan 20 yaşındaki oyuncu, kulüplerin anlaşmasını beklediği öğrenildi.
Kawasaki ile 53 maçta süre alan Kota Takai 2 gol, 1 asistlik skor katkısı verdi.
En az üç transfer yapması beklenen Karadeniz ekibinde savunma için arayışlar devam ederken sürpriz bir isim gündeme geldi.
TEMASLAR BAŞLADI
Japonya'da Kawasaki takımında oynayan Japon stoper Kota Takai'yi bordo-mavili kulüp gündemine aldı ve kulübüyle temaslara başladı.
TRABZONSPOR'A SICAK BAKIYOR
Kulübüyle 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan ve güncel piyasa değeri 550 bin euro olan Kota Takai, Trabzonspor'a sıcak bakıyor.
PERFORMANSI
Düşük maliyeti nedeniyle bordo-mavili yöneticilerin iştahını kabartan 20 yaşındaki oyuncu, kulüplerin anlaşmasını beklediği öğrenildi.
Kawasaki ile 53 maçta süre alan Kota Takai 2 gol, 1 asistlik skor katkısı verdi.